أشاد بثنائي الهلال والاتحاد .. كاكا يستعد للسير على خطى رونالدو في السعودية

تعرف على خطة كاكا في السعودية..

لم يخفِ الأسطورة البرازيلية ريكاردو كاكا، نجم ميلان وريال مدريد السابق، إعجابه الكبير بالتطور الهائل الذي تشهده السعودية في الآونة الأخيرة، معربًا عن استعداده لاتخاذ خطوة الاستثمار في المملكة.

وتحدث كاكا، على هامش ملتقى "بيبان"، عن خطته الاستثمارية المُقبلة، وأبرز المجالات التي ينوي الاستثمار بها، كما أشاد بدور البرازيليين في تطوير الكرة السعودية.

  • كاكا: أحب الاستثمار في تلك المجالات!

    وقال ريكاردو كاكا، عبر برنامج "في 90"، "أعتقد أن حجم الاستثمار هنا (في السعودية) كبير جدًا في الوقت الحالي، كل المدن والمناطق في حالة تطوير، وهذا شيء جميل، حتى في مجال الرياضة والترفيه، هناك نمو هائل، وبالطبع إذا حصلت على فرصة جيدة للاستثمار هنا، فأنا منفتح على ذلك".

    وأضاف "أول شيء أنظر إليه خلف أي استثمار، هو الهدف منه. أنا أحب الرياضة والتعليم، وهذه نوعية الاستثمارات التي أبحث عنها".

    إشادة بثنائي الهلال والاتحاد

    وأغدق كاكا المديح للاعبين البرازيليين الذين يقدموا دورًا بارزًا في تطوير المشروع السعودي الحالي، بقوله "البرازيليون بسبب تاريخنا وثقافتنا في كرة القدم، بالتأكيد يمكنهم المساهمة بشكل كبير في تطوير كرة القدم حول العالم".

    وأضاف "رأينا ريفيلينو وبيبيتو في الدوري السعودي سابقًا، والآن نشاهد مالكوم وفابينيو، ولاعبين آخرين يساهمون في تطوير مستقبل كرة القدم في البلاد".

    ويتواجد 26 لاعبًا برازيليًا في مختلف أندية دوري روشن السعودي، خلال موسم 2025-2026، على غرار فابينيو، مالكوم، ماركوس ليوناردو، جالينو، روجر إيبانيز، بينتو، أنجيلو جابرييل، ويسلي، كايو سيزار، مايلسون، لازارو، مارسيلو جروهي، بيتروس، كارلوس جونيور.

    أتمنى الاستمتاع بكأس العالم 2034

    وواصل كاكا حديثه عن تطور البنية التحتية في السعودية، وكذلك دوري كرة القدم، في الوقت الذي تتأهب فيه المملكة بتجهيز ملاعبها من أجل استضافة نهائيات كأس العالم 2034، بعد إعلان الفيفا عن فوز الملف السعودي في ديسمبر 2024.

    وقال كاكا إن رؤية المرحلة الحالية من الدوري السعودي يعد أمرًا جميلًا للغاية، في ظل تواجد عدد من نجوم الكرة العالمية، إضافة إلى اللاعبين المحليين وتطوير الأكاديميات.

    وأضاف "لديكم الوقت لتطوير البلاد وكرة القدم هنا، وتجهيز الملاعب وكل شيء قبل عام 2034، ستكون استضافة كأس العالم أمرًا مذهلًا، وأتمنى أن أكون موجودًا هنا وقتها لأستمتع بكأس عالم أخرى".

    كاكا .. بطل البالون دور الذي سطر التاريخ مع ميلان والبرازيل

    ويعد ريكاردو إيزكسون دوس سانتوس، الشهير بـ"كاكا"، أحد أشهر أساطير الكرة البرازيلية، والذي تنقل بين عدة أندية عالمية، بدءًا من ساو باولو، ثم الاحتراف في ميلان وريال مدريد وأورلاندو سيتي، فيما اختتم مسيرته الكروية في 2017.

    وكان كاكا "43 عامًا"، أحد عناصر كتيبة لويس فيليبي سكولاري، التي فازت بكأس العالم 2002، وكأس القارات "مرتين"، فيما كتب التاريخ مع ميلان، خاصة في موسم 2007، حيث لعب دورًا بارزًا في قيادة الروسونيري للتتويج بدوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، ليتوج هذا العام التاريخي، بالتتويج بالكرة الذهبية وجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم.

    ورغم تراجع مسيرته مع ريال مدريد، إلا أن خرج من تلك التجربة حاملًا للقبي الدوري الإسباني وكأس الملك.

    ويملك كاكا 614 مباراة في مسيرته مع مختلف الأندية، سجل خلالها 191 هدف، منها 30 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، كما شارك في 92 مباراة دولية مع منتخب البرازيل الأول، وتمكن من إحراز 29 هدفًا دوليًا.

    السير على خطى رونالدو

    وكشف ريكاردو كاكا عن جاهزيته للاستثمار في السعودية، ليسير على خطى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي قرر أن يحدث طفرة في المملكة، داخل وخارج الملاعب.

    وبانتقاله إلى صفوف النصر، في شتوية 2023، ساهم كريستيانو رونالدو، في انجذاب عدد كبير من نجوم الكرة العالمية، للانتقال إلى الدوري السعودي، على غرار كريم بنزيما ونيمار وياسين بونو وسيرجي سافيتش ومالكوم ورياض محرز وإدوارد ميندي.. وغيرهم.

    وتحدث كريستيانو رونالدو، في أكثر من مناسبة، عن عشقه للأجواء في السعودية، كما أبدى مؤخرًا أمله في أن يصبح جزءًا من المشروع السعودي الذي سيستضيف نهائيات كأس العالم 2034.

    وفي ظل الحديث عن تألق رونالدو واستمرار ماكينته التهديفية، رغم تخطي حاجز الأربعين من عمره، وحلم الوصول إلى تحقيق رقم تاريخي في كرة القدم، بتسجيل 1000 هدف في مسيرته، مع تمديد عقده حتى 2027، فإن كريستيانو أيضًا لجأ إلى الاستثمار في السعودية.

    وكشف كريستيانو رونالدو عن افتتاح فرع جديد لعيادته الطبية المختصة في علاج تساقط الشعر "إنسباريا" في العاصمة الرياض، ضمن خطته للاستثمار خارج أوروبا، فيما أفادت تقارير بأن عقد رونالدو الجديد مع النصر يتضمن نسبة استحواذ من ملكية النادي.