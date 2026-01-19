Getty Images Sport
من قلب ريد بول .. كلوب يرد بشكل نهائي على شائعات ريال مدريد
كلوب ينفي التكهنات حول منصب المدرب في البرنابيو
أعلن كلوب بشكل قاطع أنه لن يترشح للمنصب الإداري الشاغر في ريال مدريد، مؤكداً أن أيامه في منصب المدرب قد ولت إلى غير رجعة. كان المدرب البالغ من العمر 58 عاماً موضوع تكهنات مكثفة بعد قرار النادي الإسباني العملاق بالاستغناء عن تشابي ألونسو قبل أسبوع، حيث اعتبر الكثيرون أن الألماني هو المرشح المثالي لقيادة سفينة سانتياجو برنابيو.
ومع ذلك، سارع كلوب، الذي يحتفل حاليًا بمرور عام على انضمامه إلى ريد بول، إلى رفض فكرة أن جاذبية ريال مدريد قد تغريه بالعودة إلى التدريب اليومي. وفي حديثه من مقر ريد بول، تناول المدرب السابق لليفربول الشائعات بصراحة، قائلاً إن رحيل ألونسو "لا علاقة له بي ولم يثر أي شيء في داخلي".
على الرغم من أنه أصغر من أقرانه مثل كارلو أنشيلوتي وجوزيه مورينيو، يبدو أن كلوب قد وجد إيقاعًا جديدًا بعيدًا عن خط التماس: "أعلم أنني أستطيع تدريب فريق كرة قدم، لكن هذا لا يعني أنني يجب أن أفعل ذلك حتى آخر يوم في حياتي".
وأوضح. "أردت أن أفعل شيئًا مختلفًا. أعطاني ريد بول فرصة لإيجاد دور قمنا بتحديده معًا، خطوة بخطوة. أنا في مرحلة من حياتي أشعر فيها بسلام تام مع مكاني. لا أريد أن أكون في مكان آخر".
- Getty Images Sport
تحديد دور يساء فهمه: "المستشار ذو النفوذ"
منذ تعيينه في أوائل عام 2025، بعد سبعة أشهر من رحيله العاطفي عن أنفيلد، ساد ارتباك واسع النطاق بشأن ما تنطوي عليه وظيفة كلوب الجديدة بالفعل. يشرف كلوب على شبكة واسعة تضم RB Leipzig و Red Bull Salzburg و New York Red Bulls و Red Bull Bragantino و RB Omiya Ardija، وتتميز مهامه بالاتساع، لكنه يصر على أنها محددة بوضوح.
"هذا هو آخر لقب أرغب في الحصول عليه"، أكد كلوب. "إنه دور استشاري، ولكنه يتمتع بالسلطة. لكنني لست شخصًا يتخذ قراراته من بعيد. وهذا يعني أنني أستمع وأعتمد كثيرًا على الأشخاص في الأندية. أهدئ الأمور في بعض الأوقات، وأتخذ القرارات في أوقات أخرى".
تأثيره ملموس بالفعل في اجتماعات التوظيف، حيث يظل كاريزمته سلاحًا قويًا. وصف مارسيل شايفر، المدير الرياضي لفريق لايبزيج، كلوب بأنه يتمتع "بموهبة فطرية في جذب انتباه الناس في غضون دقائق معدودة". كان هذا واضحًا في التعاقد مع الجناح يوهان باكايوكو من فريق إيندهوفن، الذي لم يتأثر بالضغط الشديد، بل بمحادثة مع كلوب حول فلسفة كرة القدم والتطور الشخصي.
توجيه الجيل القادم من المدربين
يركز كلوب الآن جزءًا كبيرًا من مهامه على المدربين الذين يعملون تحت مظلة ريد بول. بعد أن عانى من العزلة في المجال الفني لعقود مع ماينز وبوروسيا دورتموند وليفربول، عقد كلوب العزم على أن يكون نظام الدعم الذي لم يحظ به أبدًا خلال مسيرته التدريبية. وهو ينظر إلى دوره على أنه صوت مستشار للمدربين الذين يشعرون غالبًا بأنهم يجب أن يكونوا على دراية بكل شيء.
وكشف كلوب: "فكرتي مع مدربينا هي أن أكون الشخص الذي لم أحظى به قط. [كمدرب] كنت أجلس في كثير من الأحيان في مكتبي وأشعر بالوحدة الشديدة... اتخاذ القرارات يعني دائمًا أن تكون وحيدًا. لذا الآن، في اللحظات التي يشعر فيها المدربون بالوحدة، أريد أن أكون موجودًا. تحدثوا معي عن ذلك. لن أحكم عليكم".
يمتد هذا التوجيه إلى اكتشاف المواهب المستقبلية في مقاعد البدلاء وكذلك على أرض الملعب. سلط كلوب الضوء على الطبيعة المؤقتة للنجاح في نموذج ريد بول، مشيرًا إلى أنه إذا كان أداء مدربيهم فائقًا، فمن المحتمل أن يتم استقطابهم من قبل أندية أكبر. ونتيجة لذلك، تقوم المنظمة الآن "باكتشاف المدربين في جميع أنحاء العالم" بنفس الطريقة التي تكتشف بها اللاعبين. قال: "أفضل مدير رياضي في عام 2035 موجود بالفعل في مكان ما". "كما أن أفضل المدربين التاليين موجودون بالفعل أيضًا".
- AFP
التحولات التكتيكية وتعزيز المسار الأكاديمي
كما أصبحت بصمات كلوب واضحة على أرض الملعب. تاريخياً، التزمت فرق ريد بول بتشكيلة 4-2-2-2 صارمة، ولكن تحت قيادة كلوب، كان هناك تحول ملحوظ نحو نظام 4-3-3 الذي حقق له نجاحاً كبيراً في ميرسيسايد.
استفاد من هذا التطور لاعبون ديناميكيون مثل أنطونيو نوسا ويان ديوماندي، مما جعل أسلوب الشبكة أكثر توافقاً مع أسلوب كلوب الكروي عالي الطاقة.
علاوة على ذلك، لعب دورًا أساسيًا في إعادة هيكلة الموظفين داخل المجموعة. تم تعيين صديقه المقرب السابق، ديفيد واغنر، رئيسًا للأكاديمية في يونيو، ليحل محل مانويل باوم. تشير هذه الخطوة إلى جهد متضافر لمعالجة إحدى نقاط الضعف التاريخية لفريق لايبزيج: الفشل في إنتاج مواهب محلية في الدوري الألماني لفريقهم الأول. من خلال إنشاء خط مباشر بين الأكاديمية والطبقات العليا في المنظمة، يهدف كلوب إلى ضمان تنشئة الجيل القادم من النجوم داخل النادي، مما يضمن مستقبل الشبكة بينما يظل هو بعيدًا عن مقاعد البدلاء.
