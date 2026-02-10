ريتشارد كيز يكسر صمته بينما يستعد هو وأندي جراي لمغادرة قناة beIN Sports بعد 13 عامًا

تستعد شبكة beIN Sports التي تتخذ من الدوحة مقراً لها لانتقال مهم، حيث يستعد مذيعا الدوري الإنجليزي الممتاز الرئيسيان، كيز وغراي، لترك مناصبهم في نهاية موسم 2025-26. سيغادر الثنائي، الذي كانا رمزًا لتغطية الشبكة لكرة القدم الإنجليزية منذ عام 2013، الشبكة رسميًا في مايو بعد انتهاء الموسم المحلي الحالي. وهذا يمثل نهاية فصل دام 13 عامًا شهد تحول الثنائي المخضرم شبكة beIN إلى قوة بث عالمية.

وفقًا لصحيفة ديلي ميل، تم التوصل إلى قرار رحيل كيز (68 عامًا) وغراي (70 عامًا) من خلال اتفاق متبادل مع المذيع. ومن المتوقع أن يغادرا في ظروف ممتازة، بعد أن عملا كوجهين لتغطية الشبكة الرائدة من خلال عدة تمديدات للعقد والعديد من البطولات الدولية الكبرى. يشير هذا التغيير إلى تحول كبير في شبكة اعتمدت على خبرة الثنائي لتقديم برامجها الكروية الأكثر مشاهدة.