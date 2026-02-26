Getty Images Sport
ترجمه
ريال مدريد يؤكد حظر مشجع ظهر على شاشة التلفزيون وهو يؤدي التحية النازية خلال مباراة بنفيكا
إيماءة مسيئة تفسد الاستعدادات قبل المباراة
وقع الحادث قبل لحظات من بدءالمباراة، في الوقت الذي كانت الأجواء تتصاعد داخل ملعب سانتياغو برنابيو الشهير. في حين كان من المفترض أن ينصب التركيز على المعركة التكتيكية بين فريق ألفارو أربيلوا ومنافسه البرتغالي، إلا أن الكاميرات ركزت على أحد المدرجات، والتقطت الإيماءة المسيئة. تم إخطار أفراد الأمن على الفور بتصرفات هذا الشخص، مما أدى إلى تدخل سريع في المراحل الأولى من المباراة الأوروبية.
- Getty Images Sport
ريال مدريد يصدر بياناً رسمياً بشأن الطرد
في أعقاب البث، أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا صارمًا يوضح الإجراءات التي اتخذها ضد هذا الشخص. وأكد النادي: "يعلن نادي ريال مدريد أنه طلب بشكل عاجل من لجنة الانضباط التابعة للنادي الشروع في إجراءات فورية لطرد العضو الذي التقطته كاميرات التلفزيون وهو يؤدي التحية النازية في منطقة مدرجات المشجعين، قبل لحظات من بدء المباراة بين ريال مدريد وبنفيكا".
وأوضح البيان أن فرق الأمن الداخلي للنادي تمكنت من تعقب الشخص باستخدام اللقطات الحية. وأضاف: "تم تحديد مكان هذا العضو من قبل أفراد الأمن التابعين للنادي بعد لحظات من ظهوره في البث، وتم طرده على الفور من ملعب سانتياغو برنابيو. ويدين ريال مدريد هذا النوع من الإيماءات والتعبيرات التي تحرض على العنف والكراهية في الرياضة والمجتمع".
اشتعال الاضطرابات خارج ملعب سانتياغو برنابيو
بينما كان النادي يتعامل مع هذه المسألة الداخلية، تفاقمت الأجواء السلبية في المساء بسبب تقارير عن اضطرابات في الشوارع المحيطة بالملعب. انتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر مجموعات من المشجعين خارج الملعب وهم يؤدون التحية النازية ويهتفون بأغاني فاشية. شكلت هذه المشاهد تباينًا صارخًا ومزعجًا مع لافتات مناهضة العنصرية التي رفعها النادي داخل الملعب كجزء من بروتوكولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) قبل المباراة.
ولم تقتصر التوترات على الإيماءات السياسية، حيث تم الإبلاغ عن وقوع اشتباكات بين مشجعي بنفيكا الزائرين وقوات الأمن المحلية. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت الشرطة وهي تتعامل مع المشجعين البرتغاليين، مع بعض الروايات التي تشير إلى أن عائلات وأطفالاً قد تورطوا في المشاجرات. وشكلت المشاهد الفوضوية خارج البوابات خلفية قاتمة لما كان من المفترض أن يكون أمسية استعراضية لكرة القدم الأوروبية النخبوية في ملعب الفائزين بالرقم القياسي.
- Getty Images Sport
اليقظة ضد الكراهية في دوري أبطال أوروبا
توقيت هذه الحوادث حساس بشكل خاص بالنظر إلى الأجواء الأخيرة المحيطة بكرة القدم الإسبانية. كانت التوترات شديدة بالفعل قبل مباراة الإياب بعد مباراة الذهاب المثيرة للجدل في لشبونة، حيث ظهرت مزاعم عن إساءات عنصرية شارك فيها جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا ونجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور. دافع ريال مدريد بشدة عن فينيسيوس جونيور خلال الأسبوع الماضي، مما يجعل نهجه المتسامح مطلقًا تجاه هذا الحادث الأخير متسقًا مع رسائله الأخيرة.
من خلال تصرفه في غضون دقائق من التحية التي بثت على التلفزيون، أرسل العملاق الإسباني رسالة واضحة مفادها أن خطاب الكراهية والرموز المتطرفة لا مكان لها داخل ملعبه. بينما يحتفل الفريق بتأهله إلى دور الـ16، يظل التركيز الإداري منصبًا على ضمان الإقصاء الدائم للعضو المعني. ينتظر عالم كرة القدم الآن ليرى ما إذا كانت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) سيتخذ مزيدًا من العقوبات، حيث يراجع الهيئة الإدارية تقارير الاضطرابات داخل الملعب وخارجه.
إعلان