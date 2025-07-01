ريال مدريد ويوفنتوس .. "راؤول جونزاليس" أعاد الحياة لأرنولد وشوط واحد لا يخفي مشاكل ألونسو!

انتصار صعب للعملاق الإسباني

بعد الوجبة الكروية الدسمة التي شاهدناها بمباراة الهلال ومانشستر سيتي، كنا نأمل بصورة مشابهة لمواجهة ريال مدريد ويوفنتوس في دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية.

ولكن في الحقيقة الأمر لم يكن كذلك، شعرنا وكأنها مباراة بفترة تحضيرية استعدادًا للموسم الجديد، قمة بها الكثير من الأسماء، ولكنها لا ترقى باسم العملاقين، حتى وإن تحسن أداء ريال مدريد في الشوط الثاني.

الأفضلية كانت لصالح ريال، الميرنجي فاز بهدف دون رد سجله المهاجم الشاب جونزالو جارسيا وصنعه ترنت آرنولد، ليصعد الفريق إلى دور الثمانية لمواجهة الفائز من بوروسيا دورتموند ومونتيري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المباراة شهدت عودة كيليان مبابي ودخوله كبديل، وتألق حارس يوفنتوس وكأننا نرى "جانلويجي بوفون" يُبعث من جديد في مرمى الفريق الإيطالي، وكذلك ظهور نسخة جديدة من "راؤول جونزاليس"، لذلك دعونا نستعرض أهم تفاصيل هذه القمة..