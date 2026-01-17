"نعم هذا رائع" .. كلوب يستخدم "ضحكته الأيقونية" للرد على أنباء انتقاله لريال مدريد

بعد أشهر من التكهنات المكثفة حول مستقبله، استقال ألونسو من منصبه كمدرب لريال مدريد يوم الاثنين. في حين أعلن النادي أن القرار تم "بالتراضي"، إلا أن تقارير عديدة أفادت بأن الإسباني - الذي لعب مع الفريق بين عامي 2009 و2014 - تمت إقالته على خلفية خسارة النادي 3-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام غريمه برشلونة.

وقال ريال مدريد في بيان: "سيظل تشابي ألونسو يحظى بمحبة وإعجاب جميع مشجعي مدريد لأنه أسطورة ريال ولطالما مثل قيم نادينا. سيظل النادي دائمًا موطنه.

"يشكر نادينا تشابي ألونسو وجميع أعضاء طاقمه التدريبي على عملهم وتفانيهم طوال هذه الفترة، ويتمنى لهم كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياتهم".