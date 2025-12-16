"على ريال مدريد ألا ينسى هذا الموقف!".. مسؤول برشلوني سابق: مدفوعات نيجريرا لا يمكن تبريرها رغم مبالغات بيريز

واستعاد توسكيتس حادثة قديمة اعتبرها أكثر خطورة، حين صرح أحد رؤساء لجنة الحكام السابقين، ويدعى خوسيه بلازا، بأن برشلونة “لن يفوز بالدوري الإسباني طالما بقي هو في منصبه”، وهي تصريحات رأى فيها تدخلًا صريحًا وخطيرًا في نزاهة المنافسة.

وأشار توسكيتس إلى أن المدفوعات، بحسب ما توصل إليه من معلومات، بدأت في عهد الرئيس الأسبق جوان جاسبارت، واستمرت عبر إدارات مختلفة، ما يعكس خللًا ممتدًا في طريقة اتخاذ القرار داخل النادي، وليس مجرد خطأ فردي أو ظرفي مرتبط بإدارة بعينها.

وفي محاولة لوضع القضية في إطارها الأوروبي الأوسع، أوضح توسكيتس أن الاستعانة بمستشارين أو خبراء تحكيم ليس أمرًا استثنائيًا في كرة القدم الأوروبية، مشيرًا إلى أن العديد من الأندية الكبرى تعتمد على خبراء لفهم آليات التحكيم وتفسير القوانين، بما في ذلك نادي ريال مدريد نفسه. لكنه شدد في الوقت ذاته على أن “الخطأ القاتل” في حالة برشلونة كان اختيار شخصية تنتمي أصلًا إلى الجهاز التحكيمي الرسمي، وهو ما يمثل تضارب مصالح واضحًا لا يمكن الدفاع عنه.

وأضاف: “جميع الأندية الكبرى لديها مستشارون في شؤون التحكيم، هذا أمر طبيعي. لكن التعاقد مع شخص كان جزءًا من منظومة اتخاذ القرار التحكيمي؟ هذا خطأ فادح ولا يمكن تبريره”.