ريال مدريد يقرر التخلص من كاربخال .. والبديل أرنولد ولاعب مفاجأة

قد يغادر القائد الملي بعد نهاية الموسم ..

يُقال إن ريال مدريد قد حسم بالفعل لِلموسم المقبل اسمَي ظهيرين أيمنين من المفترض أن يكونا ضمن قائمة الفريق الملكي، وذلك بحسب تقارير في الإعلام المقرب من أوساط مدريد.

 وقد أفادت بذلك الصحيفة الرياضية الإسبانية ماركا. ويتعلق الأمر من جهة - دون مفاجأة تُذكر - بترنت ألكسندر-أرنولد، الذي تم التعاقد معه قبل انطلاق الموسم الحالي في صفقة انتقال حر من ليفربول، وحصل على عقد طويل الأمد ومربح. 

ومن جهة أخرى، يراهن ريال على الموهبة ديفيد خيمينيز، الذي شارك مؤخراً أساسياً تحت قيادة المدرب ألفارو أربيلوا. لكن لا يبدو أن هناك مكاناً بعد الآن في مدريد للقائد داني كارباخال. 

  • Real Madrid CF v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    كارباخال يشتكي

    ينتهي عقد كارباخال في العاصمة الإسبانية هذا الصيف، ما يعني أنه قد يرحل مجانًا. وكان اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا قد اشتكى مؤخرًا، وفقًا لتقارير إعلامية إسبانية، لدى أربيلوا من قلة مشاركاته في الأسابيع الماضية. 

    وفي محادثة لتوضيح وضعه مع المدير الفني، يُقال إن الانزعاج قد تم احتواؤه، لكن من المشكوك فيه أن يعود كارباخال الآن ليكون عنصرًا أساسيًا في مركز الظهير الأيمن. 

    وبحسب التقرير، لا يوجد حتى الآن أي تواصل بين النادي والمدافع بشأن عقد جديد محتمل، وهو ما يعُدّ إشارة سلبية لكارباخال، كما أن ريال يسير أصلًا على نهج تقديم تمديد لمدة عام واحد فقط للاعبين الأكبر سنًا في كل مرة — وهو ما يبدو حاليًا غير مرجح في حالة الظهير الأيمن المخضرم.

  • DAVID JIMENEZ REAL MADRID Getty Images

    خيمينيز للمستقبل

    ووفقًا للتقرير، يرغب ريال مدريد في تجديد عقد خيمينيز سريعًا، المرتبط تعاقديًا بالنادي حتى عام 2027. وينحدر اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا من أكاديمية النادي، وشق طريقه إلى الأعلى عبر الفريق الثاني الذي كان يدربه سابقًا أربيلوا. 

  • Real Madrid CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    داني كارباخال على أعتاب الانتقال إلى قطر؟

    ووفقًا للتقرير، قد يلعب كارباخال في الموسم المقبل في قطر. وكان قد أبدى في السابق انفتاحه على الانتقال إلى الشرق الأوسط أو إلى أمريكا الشمالية.

     كما يلعب صهره وزميله السابق في ريال مدريد خوسيلو في نادي الغرافة القطري، والذي زاره هناك في الشتاء خلال فترة غيابه بسبب الإصابة. 

  • أرقام داني كارباخال هذا الموسم:

    • المباريات: 11
    • دقائق اللعب: 500
    • الأهداف: 0
    • التمريرات الحاسمة: 0
