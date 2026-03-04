ريال مدريد يفكر في تعيين مدرب من الدوري الإيطالي ليحل محل ألفارو أربيلوا الذي يتعرض لانتقادات شديدة

خسارة خيتافي شابتها حالة من انعدام الانضباط، وبلغت ذروتها بحصول اللاعب الشاب الواعد فرانكو ماستانتونو على بطاقة حمراء مباشرة. كان أربيلوا محبطًا بشكل واضح بعد صافرة النهاية، حيث عانى في شرح سبب فشل فريقه في اختراق دفاع منخفض أو الحفاظ على رباطة جأشه في الدقائق الأخيرة من المباراة. مع تزايد قلق الجماهير، أصبحت قدرة المدرب على قيادة الفريق في مباراة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا موضع تساؤل.

لم يتردد أربيلوا في تقييمه بعد المباراة للمشاكل الانضباطية التي تعاني منها فريقه، قائلاً: "هذا أمر غير مقبول. ما حدث مع ماستانتونو لا يمكن أن يحدث. البطاقات الصفراء التي حصل عليها هويجسن وكاريراس هي جزء من اللعبة. لكننا سنفقد ثلاثة لاعبين مهمين للغاية في فيغو". كما تطرق إلى الصعوبات التكتيكية، مضيفاً: "كانت لدينا فرص أوضح من خيتافي. لم يحدث شيء لم نكن نعلم أنه سيحدث. صحيح أننا حصلنا على فرص للتسجيل، وصحيح أيضاً أننا نستطيع اللعب بشكل أفضل. لا يمكنني أن ألوم لاعبي فريقي على جهودهم. المسؤولية عن تحسين أدائنا تقع على عاتقي. إذا كان هناك من يتحمل مسؤولية الهزيمة، فهو أنا".