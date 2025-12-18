"ريال مدريد مهزوم معنويًا!".. اختبار حقيقي ينتظر تشابي ألونسو المتوتر

في هذا السياق، أطلق الصحفي المخضرم ألفريدو ريلانيو تصريحات نارية عقب مباراة تالافيرا، واصفًا ما حدث بأنه "هزيمة معنوية"، رغم التأهل.

وأشار إلى أن الفريق أظهر سلبية واضحة ولا مبالاة، وأنه نجا فقط بسبب خطأ فادح من حارس تالافيرا بعد تسديدة من كيليان مبابي، مؤكدًا أن الانطباع العام يوحي بأن تشابي ألونسو لم يعد قادرًا على السيطرة على الوضع.

ريلانيو لم يتوقف عند هذا الحد، بل اعتبر أن المدرب لا يظهر بشخصية القائد القوي، بل يبدو متوترًا ومضغوطًا، وأن طريقته الباردة في المؤتمرات الصحفية لا تساعده على تحسين صورته أمام الجماهير. كما أشار إلى أن فلورنتينو بيريز بدأ يبتعد عنه تدريجيًا، وأن المدرب يعيش حالة انتظار للضربة القاضية في أي لحظة.

الانتقادات طالت أيضًا تغير مواقف تشابي ألونسو مؤخرًا، خاصة فيما يتعلق بالتحكيم وقضية نيجريرا، حيث اعتبر ريلانيو أن المدرب يحاول التمسك بمنصبه بأي وسيلة، حتى لو تعارض ذلك مع مواقفه السابقة، وهو ما أفقده مصداقيته حتى لدى بعض أنصاره.