شارك ألكسندر-أرنولد في مباراته السادسة فقط في الدوري هذا الموسم في الفوز 4-1 على ريال سوسيداد يوم السبت، حيث صعد الفريق الأبيض إلى صدارة الدوري الإسباني بعد تحقيقه فوزه الثامن على التوالي في الدوري. وحقق اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا تمريرته الحاسمة الثانية في الدوري هذا الموسم عندما مرر الكرة إلى غونزالو جارسيا في الدقيقة الخامسة من المباراة التي انتهت بفوز ساحق على أرضه.

عانى الظهير الأيمن من موسم متقطع مع ريال مدريد، وأدى قلة وقت اللعب وعدم الاستقرار إلى ارتباط ألكسندر أرنولد بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. في الواقع، يُنسب إلى مانشستر سيتي اهتمامه بألكسندر أرنولد، حيث يستعد السيتيزنز لإصلاح دفاعهم في الصيف، مع إعطاء الأولوية لظهير أيمن جديد لفريق بيب جوارديولا.

بعد تألقه في أول مباراة له في الدوري هذا العام، أشاد أربيلوا باللاعب السابق في ليفربول، مؤكداً أن العملاق الإسباني "محظوظ" لتمكنه من الاستعانة بألكسندر أرنولد.