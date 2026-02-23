ريال مدريد متهم بـ"قتل" نجم بقيمة 45 مليون يورو مع تلاشي أحلامه في كأس العالم

تدق أجراس الإنذار بأعلى صوت داخل تشكيلة المنتخب الأرجنتيني. وفقًا للتقارير، يراقب مسؤولو المنتخب الأرجنتيني عن كثب نجمهم الصاعد، ويشكل قلة مشاركاته المفاجئة مصدر قلق كبير للطاقم الفني. مع اقتراب موعد المباراة النهائية ضد إسبانيا في مارس وكأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية، يزداد قلق الاتحاد من أن يؤدي قلة المشاركة في المباريات التنافسية إلى فقدان ماستانتونو لمكانه في التشكيلة خلال عام حرج.

تقدم الإحصائيات حقيقة صارخة بالنسبة للاعب ريفر بليت السابق. كانت آخر مشاركة له لمدة تسع دقائق في الفوز 2-0 على فالنسيا في 8 فبراير، وهو تراجع كبير للاعب كان من المفترض أن يكون حجر الزاوية التالي في خط وسط ريال مدريد. هذا النقص في المشاركة بعيد كل البعد عن بدايته في إسبانيا، حيث بدا أنه يستقر جيدًا تحت إشراف تشابي ألونسو قبل أن تؤثر الإصابات عليه.