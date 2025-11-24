"ريال مدريد متخصص في ذلك".. بينيا يتراجع عن تصريحاته بشأن "ضربة فينيسيوس" المثيرة للجدل!

ظهر إيناكي بينيا، حارس مرمى إلتشي، أمام الكاميرات عقب صافرة نهاية المباراة، وبينما لا تزال الدماء تسيل من أنفه بعد ضربة واضحة من فينيسيوس، تحدث حارس مرمى إلتشي عبر ميكروفونات "موفيستار +" لتوضيح اللعبة المثيرة للجدل. وأكد قائلًا: "يسدد، أتصدى لها، وبفعل الاندفاع (القصور الذاتي) يضربني في أنفي. سوء حظ. إنه احتكاك طبيعي في اللعب. الأمر توقف عند كونه ضربة، هذا كل شيء ببساطة".

وأضاف متحدثًا عن تعادل ريال مدريد: "نخرج بنتيجة أننا قدمنا مباراة كبيرة. لقد قدمنا في الملعب كل ما كان مطلوبًا منا. تخرج بشيء من المرارة بسبب التعادل النهائي، لكن بالطبع، أن تخرج بمرارة لأنك تعادلت مع مدريد... أعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح".

وزاد: في الشوط الثاني كنا نعلم أنهم سيندفعون للهجوم والنتيجة ليست في صالحهم. لديهم لاعبون من طراز عالمي يتفوقون عليك ويمتلكون تلك القدرة على كسر الخطوط. كنا قد خططنا للمباراة بحيث، عندما يتجاوزوننا، نحاول إغلاق كل المساحات وأن تكون الكرة بحوزتهم بعيداً عن مرمانا. نحن معتادون على ذلك وكان علينا التكيف مع هذا النوع من المباريات. وفي هذا الجانب، قدم الفريق مباراة كبيرة".

وواصل: "مدريد متخصص في ذلك، قلب النتيجة، والضغط بقوة على مرماك. كنا نعلم أننا سنعاني وأردنا الحصول على استحواذ طويل للكرة".