عين على الحكم | واقعة بطلها روديجر وأغضبت كيليان مبابي! .. هدف جدلي لمانشستر سيتي يشكك في نزاهة الفوز أمام ريال مدريد

شهدت مباراة العملاق الإسباني ريال مدريد ضد نظيره الإنجليزي مانشستر سيتي؛ لقطة مثيرة للجدل، بقيادة الحكم الفرنسي المخضرم كليمنت توربين.
وحقق مانشستر سيتي فوزًا غاليًا على ريال مدريد (2-1)، في المباراة التي جمعتهما بملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
وبهذه النتيجة.. ارتقى مانشستر سيتي إلى "المركز الرابع" في جدول الترتيب، برصيد 13 نقطة من 6 مباريات؛ بينما تجمد ريال مدريد عند النقطة 12، في "المركز السابع" بمرحلة الدوري للمسابقة الأوروبية العريقة.