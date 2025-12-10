FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP
أحمد فرهود

عين على الحكم | واقعة بطلها روديجر وأغضبت كيليان مبابي! .. هدف جدلي لمانشستر سيتي يشكك في نزاهة الفوز أمام ريال مدريد

مانشستر سيتي يحصل على 3 نقاط غالية أمام ريال مدريد..

شهدت مباراة العملاق الإسباني ريال مدريد ضد نظيره الإنجليزي مانشستر سيتي؛ لقطة مثيرة للجدل، بقيادة الحكم الفرنسي المخضرم كليمنت توربين.

وحقق مانشستر سيتي فوزًا غاليًا على ريال مدريد (2-1)، في المباراة التي جمعتهما بملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وبهذه النتيجة.. ارتقى مانشستر سيتي إلى "المركز الرابع" في جدول الترتيب، برصيد 13 نقطة من 6 مباريات؛ بينما تجمد ريال مدريد عند النقطة 12، في "المركز السابع" بمرحلة الدوري للمسابقة الأوروبية العريقة.

    وسط غضب مبابي.. هدف مثير للجدل لمانشستر سيتي في شباك ريال مدريد

    وفي هذا السياق.. سجل نيكو أوريلي، لاعب فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم، هدفًا في شباك نادي ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ وذلك في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول.

    هذا الهدف جاء عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم ريال مدريد (1-0)؛ حيث نجح أوريلي وقتها، في إدراك التعادل.

    لكن.. أثناء تسجيل أوريلي للهدف؛ شاهدنا شد وجذب داخل منطقة الـ18 لعملاق العاصمة الإسبانية، بالإضافة إلى سقوط للمدافع الألماني أنطونيو روديجر على أرضية الملعب.

    ليس هذا فقط.. بل انتفضت دكة بدلاء ريال مدريد؛ حيث وجدنا عدد كبير من اللاعبين يحتجون على الهدف، بقيادة النجم الفرنسي كيليان مبابي.

    مبابي جلس على دكة البدلاء، بعد مُعاناته من إصابة في الساعات الماضية؛ حيث كان هُناك شك أساسًا، في دخوله لقائمة المواجهة ضد مانشستر سيتي.

  • لماذا اعترض ريال مدريد على هدف مانشستر سيتي؟

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. الإعادات في اللقطة سالفة الذكر، أظهرت بالفعل وجود شد وجذب في لقطتين، طلب فيهما نجوم ريال مدريد إلغاء هدف مانشستر سيتي الأول؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: شد البرتغالي برناردو سيلفا، نجم نادي مانشستر سيتي، لحارس ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا.

    * ثانيًا: شد الكرواتي يوشكو جفارديول، نجم نادي مانشستر سيتي، لمدافع ريال مدريد الألماني أنطونيو روديجر.

    إلا أن الحكم الفرنسي المخضرم كليمنت توربين، وبعد الاستماع لمساعديه في غرفة تقنية الفيديو "فار"، اعتبر أن الشد والجذب داخل منطقة الـ18 لنادي ريال مدريد، طبيعي ولا يرتقي لإلغاء الهدف.

    وبناء على تلك اللقطة المثيرة للجدل؛ شكك ريال مدريد في نهاية المباراة، في فوز مانشستر سيتي وحصوله على النقاط الثلاث كاملة.

    مسيرة ريال مدريد في الموسم الحالي 2025-2026

    ويُعاني فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني الشاب تشابي ألونسو، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ رغم أنه لا يزال ينافس على جميع الألقاب، حتى الآن.

    ريال مدريد يحتل "المركز الثاني" مؤقتًا، في جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الرياضي الحالي؛ برصيد 36 نقطة من 16 مباراة، وبفارق 4 نقاط عن نادي برشلونة "المتصدر".

    وفي دوري أبطال أوروبا وبعد مواجهة مانشستر سيتي؛ حقق العملاق الإسباني 4 انتصارات مقابل هزيمتين، في أول 6 مباريات بمرحلة الدوري.

    أيضًا.. يستعد ريال مدريد لبدء مشواره في بطولة كأس ملك إسبانيا، خلال الأيام القادمة؛ مع خوض منافسات السوبر المحلي، مطلع العام القادم.

  • Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    مشوار مانشستر سيتي في الموسم الحالي 2025-2026

    ومن ناحيته.. فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم يحتل "المركز الثاني" في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بعد مرور 15 جولة حتى الآن.

    ويمتلك السيتزنس 31 نقطة من 15 مباراة، في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الرياضي الحالي؛ وبفارق نقطتين فقط عن نادي آرسنال، صاحب الصدارة.

    أيضًا.. تأهل نادي مانشستر سيتي بقيادة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بشكلٍ رسمي.

    وبمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وتحديدًا بعد مواجهة ريال مدريد؛ حقق العملاق الإنجليزي 4 انتصارات مقابل تعادل وهزيمة، في أول 6 مباريات.  

