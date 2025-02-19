ريال مدريد ضد مانشستر سيتي | الـ1% "تفاؤل مبالغ فيه" يا جوارديولا .. وعفريت دوري الأبطال حضر بتعويذة أنشيلوتي!

فوز سهل للملكي يعيده إلى قائمة المرشحين للقب المُفضل

درس جديد مؤلم تلقاه المدرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، الليلة على ملعب سانتياجو برنابيو، على يد العجوز المخضرم كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، وكان ثمنه غاليًا وهو وداع منافسات دوري أبطال أوروبا.

وبأقل مجهود، أكرم ريال مدريد ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة (3-1)، اليوم الأربعاء في إياب ملحق دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، بعدما فاز ذهابًا بنتيجة (3-2) في الاتحاد، ليعبر الملكي إلى ثمن النهائي بمجموع المباراتين (6-3).

مبابي الذي وجد نسخته الأصلية مع ريال مدريد، تكفل بتسجيل ثلاثية الميرنجي في الدقائق (4 و33 و61) بأداء فردي رائع وممتع، ليقرر أنشيلوتي أن يرحم الضيوف من التعذيب على يد الفرنسي ويسحبه في الدقيقة 77، بينما سجل نيكو جونزاليس هدف الضيوف الوحيد في الوقت بدل الضائع.

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في المقابل، كان مانشستر سيتي منافسًا أليفًا للغاية على الريال، حيث لم يقدر حتى على أن يصوب كرة واحدة تهدد مرمى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، والفضل في ذلك يعود إلى خطة محكمة من الإيطالي أنشيلوتي بالإضافة إلى فشل ذريع للاعبي السيتي.

وترصد النسخة العربية من GOAL أبرز ملامح مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.