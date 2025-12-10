إرلينج هالاند يتحوّل إلى "وحش غير مخيف" مع مانشستر سيتي .. ولتحرروا نجم ريال مدريد من ظل كيليان مبابي وفينيسيوس فورًا!

عندما نتحدث عن قمة العملاق الإسباني ريال مدريد ضد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ فنحن نتكلم هُنا عن فريقين، يملكان عددًا هائلًا من أبرز نجوم العالم.

على رأس هؤلاء النجوم؛ كل من المهاجم النرويجي إرلينج هالاند "مانشستر سيتي"، والجناح البرازيلي رودريجو جوس "ريال مدريد".

هالاند نجح في قيادة السيتزنس للفوز (2-1) على ريال مدريد، في المباراة التي جمعت الناديين بملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وتقدم العملاق الإسباني بهدف عن طريق رودريجو بالذات، في الدقيقة 23 من عمر المباراة؛ قبل أن يرد مانشستر سيتي بثنائية متتالية، بواسطة نيكو أوريلي وهالاند.

أوريلي سجل التعادل (1-1) في الدقيقة 35؛ بينما خطف هالاند الانتصار لمانشستر سيتي، بهدفه الذي جاء في الدقيقة 43 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة.. ارتقى مانشستر سيتي إلى "المركز الرابع" في جدول الترتيب، برصيد 13 نقطة من 6 مباريات؛ بينما تجمد ريال مدريد عند النقطة 12، في "المركز السابع" بمرحلة الدوري للمسابقة الأوروبية العريقة.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول" من ناحيتها، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد أداء هالاند ورودريجو في قمة مانشستر سيتي ومستضيفه ريال مدريد، مساء يوم الأربعاء..