الخسائر قد تصبح أكبر من الهزيمة! .. نجم ريال مدريد يتعرض للإصابة ضد ليفربول

زاد أحد نجوم العملاق الإسباني ريال مدريد، من متاعب الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد الخسارة أمام نادي ليفربول الإنجليزي، مساء أمس الثلاثاء.

ريال مدريد خسر (0-1) أمام ليفربول، على ملعب "أنفيلد" في إنجلترا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وسجل متوسط الميدان الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، هدف المباراة الوحيد لمصلحة ليفربول في شباك ريال مدريد، في الدقيقة 61.