الخسائر قد تصبح أكبر من الهزيمة! .. نجم ريال مدريد يتعرض للإصابة ضد ليفربول

تلقى فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، خسارته الأولى في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ وذلك بالسقوط (0-1) أمام العملاق الإنجليزي ليفربول، مساء أمس الثلاثاء.
وقبل قمة ليفربول.. حقق ريال مدريد تحت قيادة مدربه الإسباني الشاب تشابي ألونسو، الفوز في الجولات الثلاث الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة أبطال أوروبا 2025-2026؛ مسجلًا 8 أهداف ومستقبلًا هدفًا واحدًا في شباكه.
لكن.. مع الخسارة من العملاق الإنجليزي؛ تجمد ريال مدريد عند نقطته التاسعة في "المركز الخامس" مؤقتًا، بجدول ترتيب مرحلة الدوري بالمسابقة الأوروبية الكبيرة.
ومن ناحيته.. فريق ليفربول الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه الهولندي أرني سلوت، حقق فوزه الثالث من 4 مباريات، في مرحلة الدوري من مسابقة أبطال أوروبا.
وجاءت خسارة العملاق الإنجليزي الوحيدة في النسخة الحالية من المسابقة الأوروبية، أمام نادي جلطة سراي التركي؛ وبهدفٍ واحد مقابل لا شيء.
وإجمالًا.. سجل ليفربول 9 أهداف في الجولات الأربع الأولى من دوري أبطال أوروبا؛ مع استقباله 4 أهداف في شباكه.