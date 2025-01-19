ريال مدريد محارب بـ"ثوب مرقّع" أمام لاس بالماس .. وهدية مبابي لفلورنتينو بيريز "قد تزعج فينيسيوس"!

ريال مدريد يستعيد الصدارة برباعية - مع الرأفة - في لاس بالماس..

مباراة غريبة، إن كنت تشاهد أولى ربع ساعة بها، فلن تصدق أنها ستنتهي بتلك الطريقة، حيث حقق ريال مدريد، فوزًا على لاس بالماس - بالرأفة - بنتيجة (4-1)، على ملعب البرنابيو، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني.

وتقدم فابيو سيلفا بهدف لاس بالماس، في الثانية 28، ثم رد كيليان مبابي بالتعادل لريال مدريد من علامة الجزاء في الدقيقة 18، وأضاف براهيم دياز الهدف الثاني بالدقيقة 33، ثم عاد مبابي للتسجيل في الدقيقة 36، قبل أن يختتم رودريجو مهرجان الرباعية للميرينجي، في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 46 نقطة من 20 مباراة، ليصعد إلى صدارة الدوري الإسباني، مستغلًا خسارة أتلتيكو مدريد أمام ليجانيس بنتيجة (0-1)، بينما تجمد رصيد لاس بالماس، عند 22 نقطة، في المركز الرابع عشر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء ريال مدريد ولاس بالماس..