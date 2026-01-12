Karim BenzemaGetty Images
أحمد فرهود

خطة إنقاذ ريال مدريد .. كريم بنزيما يستغل "سوبر جدة" لتوجيه طلبات مهمة إلى فلورنتينو بيريز

بنزيما لم ينس ريال مدريد أبدًا..

حتى مع مرور عامين ونصف على رحيله، ما يزال النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، يُحاول مساعدة ناديه السابق ريال مدريد؛ وهو ما تجلى على هامش بطولة كأس السوبر الإسباني 2025-2026، والتي نُقِلت عبر تطبيق "ثمانية" بشكلٍ مجاني.

بنزيما البالغ من العمر 38 سنة، انتقل من ريال مدريد إلى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، صيف عام 2023؛ وذلك بعد 14 عامًا كاملًا، بين جدران العملاق الإسباني.

ويرتبط النجم الفرنسي بعقدٍ مع الاتحاد، حتى 30 يونيو 2026؛ وسط غموض بشأن مستقبله مع الفريق الأول، حتى الآن.

  • Xabi Alonso Real Madrid 2025-26Getty

    طلب من كريم بنزيما إلى فلورنتينو بيريز بخصوص تشابي ألونسو

    وفي هذا السياق.. كشف رامون ألفاريز دي مون، الصحفي الشهير بـ"راديو ماركا"، عن توجيه النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، مجموعة من النصائح إلى فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد؛ على هامش حضوره نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي أُقيم على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة.

    وحضر بنزيما في مدرجات ملعب "الإنماء"؛ وذلك خلال خسارة ريال مدريد (2-3) أمام نادي برشلونة، في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025-2026.

    ألفاريز أكد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، أن بنزيما طلب من بيريز؛ إعطاء الثقة المطلقة إلى تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد الأول لكرة القدم.

    مستقبل ألونسو مع ريال مدريد مُهدد منذ أسابيع عديدة، رغم توليه مهمته في صيف 2025 فقط؛ وذلك بسبب سوء الأداء وتذبذب النتائج، في الموسم الرياضي الحالي.

    وحسب ألفاريز؛ قال بنزيما إلى رئيس الميرينجي: "أنا أعرف ألونسو جيدًا؛ هو المدرب المثالي لمستقبل النادي، ويجب الثقة فيه".

    وتزامل ألونسو مع بنزيما، كـ"لاعب" في صفوف ريال مدريد، في الفترة من 2009 إلى 2014؛ قبل أن يرحل إلى العملاق الألماني بايرن ميونخ، ثم الاعتزال في 2017.

    ملحوظة.. ريال مدريد أعلن في وقتٍ لاحق، فسخ عقد تشابي ألونسو رسميًا.

  • كريم بنزيما يطالب رئيس ريال مدريد بـ"صفقة مهمة"!

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. رامون ألفاريز دي مون، الصحفي الشهير بـ"راديو ماركا"، أوضح أن النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ نصح رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، بضرورة التعاقد مع صفقة عالمية بعينها.

    بنزيما ووفقًا لما ذكره ألفاريز؛ نصح بيريز بالتعاقد مع لاعب وسط عالمي، على غرار الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس.

    وخسر الريال كل من كروس عام 2024، بعد اعتزاله كرة القدم بشكلٍ نهائي؛ ثم مودريتش صيف 2025، عندما انتقل إلى صفوف العملاق الإيطالي ميلان.

    وشدد بنزيما على رئيس ريال مدريد، بأن الفريق لن يعود إلى تألقه؛ إلا بالتعاقد مع لاعب وسط قادر على إدارة اللعبة، مثلما كان يفعل مودريتش وكروس.

  • Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga SantanderGetty Images Sport

    مسيرة كريم بنزيما مع نادي ريال مدريد

    النجم الفرنسي كريم بنزيما لعب في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد، في الفترة من 2009 إلى 2023؛ حيث كان قد انضم إليه بشكلٍ رسمي، من النادي المحلي أولمبيك ليون.

    وخلال مسيرته في صفوف الريال.. تزامل بنزيما مع عددٍ كبير من أبرز نجوم اللعبة؛ على رأسهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر حاليًا.

    وإجمالًا.. لعب النجم الفرنسي 648 مباراة رسمية مع ريال مدريد، سواء في البطولات المحلية أو الخارجية؛ مسجلًا خلالها 354 هدفًا، مع صناعة 156 تمريرة حاسمة.

    وتوّج بنزيما بـ25 لقبًا مع الميرينجي؛ من بينهم خماسية في دوري أبطال أوروبا ومثلهم في كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى 4 بطولات دوري.

  • FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    مشوار نادي ريال مدريد في الموسم الحالي 2025-2026

    يُعاني عملاق العاصمة الإسبانية ريال مدريد، من تذبذب في الأداء والنتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم يحتل "وصافة" الدوري الإسباني، برصيد 45 نقطة من 19 مباراة؛ وبفارق 4 نقاط عن نادي برشلونة، صاحب "الصدارة".

    وخسر ريال مدريد نهائي كأس السوبر الإسباني 2025-2026، ضد نادي برشلونة؛ مع تأهُله إلى دور الـ16 من بطولة كأس الملك، حيث سيضرب موعدًا مع فريق ألباسيتي.

    وقاريًا.. يحتل ريال مدريد "المركز السابع" في مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي؛ وذلك برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، حيث حقق 4 انتصارات مقابل هزيمتين.

