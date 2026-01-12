خطة إنقاذ ريال مدريد .. كريم بنزيما يستغل "سوبر جدة" لتوجيه طلبات مهمة إلى فلورنتينو بيريز

حتى مع مرور عامين ونصف على رحيله، ما يزال النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، يُحاول مساعدة ناديه السابق ريال مدريد؛ وهو ما تجلى على هامش بطولة كأس السوبر الإسباني 2025-2026، والتي نُقِلت عبر تطبيق "ثمانية" بشكلٍ مجاني.

بنزيما البالغ من العمر 38 سنة، انتقل من ريال مدريد إلى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، صيف عام 2023؛ وذلك بعد 14 عامًا كاملًا، بين جدران العملاق الإسباني.

ويرتبط النجم الفرنسي بعقدٍ مع الاتحاد، حتى 30 يونيو 2026؛ وسط غموض بشأن مستقبله مع الفريق الأول، حتى الآن.