في أعقاب انتقاله المفاجئ عبر الانقسام السعودي حول الصفقة، لم يضِع بنزيما وقتًا في عقد مقارنات بين ناديه الجديد والنادي الأكثر نجاحًا في تاريخ أوروبا.

ويعتقد الفائز بالكرة الذهبية لعام 2022، الذي أمضى 14 عامًا حافلة بالإنجازات في البرنابيو، أن عقلية الهلال ومكانته تعكسان عقلية ومكانة نادي العاصمة الإسبانية.

وقال بنزيما لموقع النادي الرسمي بعد أول حصة تدريبية له تحت قيادة جورج جيسوس: "الأمر جيد. أنا سعيد لوجودي هنا. بعد أول تدريب لي مع الفريق، مع المدرب، أنا مسرور بأن أكون جزءًا من هذا النادي. إنه فريق جيد، وله تاريخ جيد. لقد فازوا بالكثير من الألقاب".

ثم قدّم العبارة التي ستسعد جماهير الهلال وعلى الأرجح ستزعج منافسيهم: "إنه مشابه، مثل ريال مدريد في آسيا. كل شيء جيد، الجماهير جيدة، يلعبون جيدًا، لديهم لاعبون جيدون، ولديهم عقلية جيدة".

كما كشف اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا عن إعجاب قديم بالنادي، مشيرًا إلى مواجهات ودية سابقة خلال فترة لعبه في أوروبا. وقال: "كنت أحب هذا الفريق من قبل. لعبت ضدهم مع مدريد ولم تكن مباراة سهلة. كانت مباراة جيدة ولدي ذكريات جيدة. اليوم أنا سعيد لأنني لاعب في الهلال".