ريال مدريد يستعين بـ"تصريح كريستيانو رونالدو" لرفع عقوبة الإيقاف عن بيلينجهام!

واقعة أثارت الجدل في إسبانيا..

لا يزال "طرد" جود بيلينجهام، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، يثير الجدل في الملاعب الإسبانية.

الحكم خوان مونيرا مونتيرو أشهر "الكارت الأحمر" في وجه بيلينجهام، في الدقيقة 39 من مباراة ريال مدريد ومستضيفه أوساسونا، في الجولة 24 من مسابقة الدوري الإسباني 2024-2025، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

الطرد جاء بعد أن اعتبر مونتيرو، أن بيلينجهام وجه له عبارة "F**k you"، بينما أكد النجم الإنجليزي أن ما قاله كان "F**k off"؛ والتي تحمل دلالة مختلفة تمامًا في الثقافة الإنجليزية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووسط كل ذلك.. أعلنت رابطة الدوري الإسباني مساء اليوم الأربعاء، "إيقاف" جود بيلينجهام مباراتين؛ ليغيب عن مواجهتي جيرونا وريال بيتيس، في الجولتين 25 و26.