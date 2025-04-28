"ريال مدريد يودعه في هذا الموعد!" .. اتفاق مبدئي بين كارلو أنشيلوتي ومنتخب البرازيل

أنشيلوتي كتب تاريخًا من ذهب مع ريال مدريد..

يبدو أن أيام المدير الفني المخضرم كارلو أنشيلوتي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، أصبحت معدودة للغاية.

أنشيلوتي يواجه انتقادات عنيفة، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ والذي خسر فيه ريال مدريد لقبي السوبر المحلي وكأس ملك إسبانيا، مع توديع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي.

ولم يعد أمام العملاق العاصمي الآن، بقيادة مدربه الإيطالي المخضرم؛ سوى لقب الدوري الإسباني، والذي يحتل فيه "المركز الثاني" حاليًا، بفارق 4 نقاط عن نادي برشلونة "المتصدر"، قبل 5 جولات من النهاية.