Vinicius Junior #7, Jude Bellingham #5, and Trent Alexander-Arnold #12 of Real Madrid C.F. Getty Images
أحمد فرهود

القادمون والراحلون .. خطة ريال مدريد الكاملة في 2026 و"أزمة فينيسيوس جونيور تتصاعد"

عمل كبير ينتظر ريال مدريد في 2026..

وضع مجلس إدارة نادي ريال مدريد، بقيادة رئيسه فلورنتينو بيريز، خطة تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة.

فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم يُعاني بشدة، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حيث لم يقدّم المستوى المأمول منه مع المدير الفني تشابي ألونسو، رغم أنه لا يزال حيًا في كل البطولات.

  • CF Talavera v Real Madrid - Copa del ReyGetty Images Sport

    ريال مدريد لن يدخل ميركاتو الشتاء.. ولكن!

    وفي هذا السياق.. أعلنت شبكة "ESPN" مساء اليوم الإثنين، أن نادي ريال مدريد لا يخطط لإجراء أي عمليات بيع أو شراء، خلال الميركاتو الشتوي "يناير 2026".

    الشبكة العالمية أشارت إلى أن ريال مدريد، سيكتفي بانتقال المهاجم البرازيلي الشاب إندريك، إلى صفوف فريق أولمبيك ليون الأول لكرة القدم.

    إندريك انضم إلى أولمبيك ليون رسميًا؛ ولمدة 6 أشهر فقط على سبيل الإعارة، حتى 30 يونيو 2026.

    ورغم ذلك.. أكدت الشبكة على أن إدارة ريال مدريد، تقر بوجود مراكز مهمة في صفوف الفريق الأول، تحتاج إلى التعزيز والدعم؛ ولكنها أجلت الموضوع إلى الميركاتو الصيفي القادم.

  • Luka Modric MilanGetty Images

    أولويات نادي ريال مدريد في صيف 2026

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. كشفت شبكة "ESPN" مساء اليوم الإثنين، عن المراكز التي يسعى نادي ريال مدريد لتدعيمها، في الميركاتو الصيفي القادم.

    على رأس هذه المراكز "قلب الدفاع"؛ حيث تركز إدارة ريال مدريد على اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم، في 30 يونيو 2026.

    وإلى جانب قلب الدفاع.. وضع العملاق الإسباني التعاقد مع متوسط ميدان، بمواصفات نجمه السابق لوكا مودريتش؛ في مقدمة اهتماماته.

    مودريتش رحل عن ريال مدريد في صيف 2025؛ ليوقع مع العملاق الإيطالي ميلان، بشكلٍ رسمي.

    وهُناك لاعب يعجب ريال مدريد بشدة، لخلافة مودريتش؛ وهو النجم الهولندي الشاب كيس سميت، متوسط ميدان النادي المحلي الكمار.

  • Xabi Alonso Vinicius Junior Real Madrid 2025-26Getty

    ملفات مهمة على رأس أولويات ريال مدريد

    وأخيرًا.. هُناك مجموعة من الملفات المهمة التي يعمل عليهما نادي ريال مدريد، في صيف عام 2026؛ أبرزها: الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور والأرجنتيني نيكو باز، بالإضافة إلى الثنائي المخضرم أنطونيو روديجر وداني كارباخال.

    باز الذي يتألق مع نادي كومو الإيطالي، الذي يلعب فيه على سبيل الإعارة من ريال مدريد؛ من المقرر أن يعود إلى العملاق الإسباني بنسبة 100% في صيف 2026؛ وفقًا لشبكة "ESPN".

    أما بالنسبة لفينيسيوس؛ فعلى الرغم من رغبة اللاعب وريال مدريد لتجديد العقد، إلا أنهما لم يتوصلا إلى اتفاق – حتى الآن -.

    ليس هذا فقط؛ بل أصبح هُناك خلافات كبيرة في المفاوضات بين الطرفين، لم يتم التوصل لحل لها.

    وبخصوص روديجر وكارباخال، ثنائي الفريق المدريدي؛ فإنهما أقرب للرحيل من النادي والانتقال إلى السعودية وقطر، لنهاية مسيرتهما الكروية.

  • Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    مشوار ريال مدريد في الموسم الحالي 2025-2026

    يُعاني فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني الشاب تشابي ألونسو، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ رغم أنه لا يزال ينافس على جميع الألقاب، حتى الآن.

    ريال مدريد يحتل "المركز الثاني"، في جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الرياضي الحالي؛ برصيد 42 نقطة من 18 مباراة، وبفارق 4 نقاط عن نادي برشلونة "المتصدر".

    وفي دوري أبطال أوروبا.. حقق العملاق الإسباني 4 انتصارات مقابل هزيمتين، في أول 6 مباريات بمرحلة الدوري.

    أيضًا.. يستعد ريال مدريد لبدء مشواره في بطولة السوبر الإسباني، خلال الأيام القادمة؛ مع حجز مقعده في دور ثمن النهائي، من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

