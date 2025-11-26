خلاف بدأ في العلن وانتهى علنًا .. لفتة تشابي ألونسو وفينيسوس أمام الجماهير بعد مواجهة أولمبياكوس تُنهي الجدل

ظهر هذا بشكل أكبر خلال مباراة ريال مدريد ضد برشلونة بالكلاسيكو الأخير، الذي أقيم على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

في الدقيقة 72 من زمن المباراة، قام ألونسو بإقحام رودريجو بدلًا من فينيسيوس، ليُظهر الأخير غضبه الكبير على هذا التغيير، حيث كان يُريد استكمال الكلاسيكو حتى نهايته.

وأثناء خروج فيني من الملعب، وتوجهه نحو مقاعد البدلاء، كان يقول بعض الكلمات الغاضبة، كما أن لغة الجسد أظهرت غضبه الكبير بسبب هذا القرار.