"لن نضطر لدفع أي شيء لريال مدريد" .. المدير الرياضي لفلامنجو يستغل مؤتمر لوكاس باكيتا للحديث عن طموح ضم فينيسيوس

أشار المدير الرياضي لفلامنجو مازحًا إلى أن فينيسيوس جونيور هو الهدف التالي على قائمة أمنياته في سوق الانتقالات، عقب العودة المثيرة للوكاس باكيتا.

وخلال التقديم الرسمي لصانع الألعاب في ريو دي جانيرو، لم يستطع مسؤول النادي مقاومة توجيه تعليق ساخر إلى ريال مدريد بشأن انتقال مجاني محتمل في المستقبل لنجمهم العالمي، ملمحًا إلى أن "المشروع" لإعادة لمّ شمل خريجي الأكاديمية حاضر بالفعل في ذهنه.

    كانت الأجواء في التقديم الرسمي لباكيتا مشتعلة بالفعل، في عودة أحد أكثر صادرات فلامنجو المحبوبة في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، نجح المدير الرياضي خوسيه بوتو في خطف الأضواء بتعليق خفيف الظل حمل دلالات كبيرة حول طموح النادي المتجدد.

    ومع الغموض الذي يحيط بمستقبل فينيسيوس في مدريد بسبب تعثر المفاوضات بشأن عقد جديد، ومعنويات مرتفعة بعد ضم باكيتا رغم اهتمام كبير من أندية أوروبية، ألمح بوتو إلى أن اسمًا كبيرًا آخر قد يكون في طريقه للعودة.

    "بعد ذلك، سنتحدث مع طاقم فيني جونيور"، قال بوتو مازحًا، مما أثار الضحك في قاعة الصحافة. ثم التفت إلى رئيس النادي لويز إدواردو بابتيستا بابتسامة، وسأل: "متى ينتهي العقد يا سيادة الرئيس؟ لن نحتاج إلى دفع أي شيء لريال مدريد!".

    ورغم أنها قيلت على سبيل المزاح، فإن هذه العبارة تعكس تنامي الثقة داخل العملاق البرازيلي بقدرته على إغراء نجومه الأوروبيين للعودة إلى ماراكانا.

    وقد تدرّج فينيسيوس وباكيتا معًا في فئات الشباب، وتظل فكرة لمّ شمل الثنائي الحلم الأكبر لأنصار روبرو-نيجرو. 

    باكيتا رفض «15 ناديًا أوروبيًا»

    تُعَدّ عودة باكيتا من وست هام بمثابة ضربة كبيرة لكرة القدم في أميركا الجنوبية، لا سيما بالنظر إلى عمر اللاعب وسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    وكشف بوتو عن الحجم الهائل للعملية، مؤكداً أن الصفقة كانت لتكون مستحيلة لولا رغبة اللاعب اليائسة في ارتداء القميص الأحمر والأسود مجدداً.

    وقال بوتو: "هذا يُظهر مدى حبه لفلامنجو، بهذه القيمة، كان هناك 10 أو 15 ناديًا في أوروبا يريدونه. لقد كان مهمًا جدًا في هذه العملية".

    واعترف المدير الرياضي بأنه رغم متانة الوضع المالي لفلامنجو، فإنهم لا يستطيعون منافسة نخبة أوروبا. وقد اعتمدت الصفقة بالكامل على ضغط باكيتا على ممثليه لإنجاز الانتقال إلى ريو: "دوري رياضي. من دون باكيتا، كانت هذه الصفقة مستحيلة، رغم سلامتنا المالية. كل ما فعله ليكون جالسًا هنا، وأنا أيضًا، وكل طاقمه، ساعد كثيرًا في العملية؛ ولم يكن ذلك ممكنًا خلاف ذلك".

    استغل بوتو المؤتمر الصحفي أيضًا لتسليط الضوء على التحول المالي اللافت في النادي تحت قيادة الرئيس لويز إدواردو بابتيستا. وروى حديثًا صادمًا دار قبل 12 شهرًا فقط كشف بوضوح التحديات التي واجهوها قبل تنفيذ هذه السوق الهجومية.

    واعترف بوتو: "أردت أن أتذكر أنه قبل عام، عندما وصلت إلى هنا، قال لي هو [بابتيستا] إن لدينا 5 ملايين ريال برازيلي (680,000 جنيه إسترليني) نقدًا. كنت خائفًا، لكن معرفة أننا نستطيع القيام بسوق انتقالات كهذه يعود الفضل فيها إليه".

    يمثل التعاقد مع باكيتا استعراضًا للقوة المالية لا تستطيع مجاراته سوى قلة من الأندية خارج الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى. وهو يشير إلى تحول في استراتيجية فلامنجو، من بيع المواهب الواعدة إلى شراء نجوم راسخين من الطراز العالمي للهيمنة على كوبا ليبرتادوريس والدوري المحلي.

    سبب التعاقد مع باكيتا

    إلى جانب السرد العاطفي للعودة إلى الديار، كان بوتو حريصًا على التأكيد على المبرر التكتيكي وراء الصفقة، فقد كان فلامنجو يبحث عن تعزيزات في عدة مراكز، لكن تعددية باكيتا الفريدة سمحت لهم بحل عدة مشكلات بشيك واحد.

    المدير الرياضي للنادي البرازيلي أوضح: "أردت أن أُبرز هذا الجزء. إنها صفقة مؤثرة في كل أوروبا، عندما قررنا التعاقد معه، لم نكن نعرف إن كنا سننجح أم لا. كانت لدينا مركزان أو ثلاثة نريد شغلها، لكنه يلعب في هذه المراكز، بل يفعل أكثر من ذلك، أربعة أو خمسة. هذا هو الجانب الرياضي".

    واختتم المدير بالإشارة إلى أن وصول باكيتا يُغلق عمليًا صفقاتهم الكبرى في فترة الانتقالات، مازحًا: "فلنمضِ قدمًا في هذه الصفقة ونحن نعلم أنه لن يتبقى لاحقًا الكثير لبقية السوق!" ومع حسم باكيتا وغرس بذور فينيسيوس، لدى جماهير فلامنجو كل سبب للاعتقاد بأن عصرهم الذهبي بدأ للتو.

