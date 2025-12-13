تحدث عن موقف مبابي .. ألونسو وسط شائعات رحيله : هذا المدرب يمكنه خلافتي في ريال مدريد!

سيناريو كل أسبوع يتكرر، تشابي ألونسو يجلس أمام الصحفيين، وسط شكوك مستمرة حول أن تكون هذه المرة الأخيرة التي يتواجد فيها الإسباني خلف الميكروفونات كمدرب لريال مدريد.

قالوا إن مباراة ليفربول ستكون فرصة أخيرة له، فخسر واستمر، بعدها تعادل أمام رايو فاييكانو وإلتشي وجيرونا، ليظهر نفس المصطلح مرة أخرى ضد سيلتا فيجو، ليسقط ريال مدريد ويستمر ألونسو من جديد.

بعدها ظن الجميع أن مباراة مانشستر سيتي ستكون فعليًا الفرصة الأخيرة، ولو انهزم فيها سيرحل، خمن ماذا حدث؟ خسر ألونسو مرة أخرى وها هو يجلس في المؤتمر الصحفي لمواجهة ديبورتيفو ألافيس المقرر لها غدًا، الأحد، في الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

صاحب الـ44 سنة بدا وكأنه ليس مهتمًا بكل هذه الأنباء، بل قام بترشيح اسمًا لقيادة الميرينجي يومًا ما، ليس يورجن كلوب ولا زين الدين زيدان، بل شخص آخر تم وضعه ضمن الأسماء المحتملة لخلافته.