نعمة الخروج من الكأس .. القدر يمنح "الشيطان بينتوس" فرصة لإنقاذ ريال مدريد و"عقبة الأبطال" تهدد خطط الإيطالي!

صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إنه بعد خروج الفريق من كأس الملك، وعدم تواجد اسمه في ربع نهائي البطولة الذي يقام في 3-5 فبراير، وكذلك في نصف النهائي المقام 10-12 فبراير في مرحلة الذهاب، و3-5 مارس للإياب، فهو تفادى بالفعل خوض أي مباريات بمنتصف الأسبوع على الصعيد المحلي.
ولكن حتى يستمر ذلك في 6 جولات قادمة في الدوري الإسباني، يجب أن يحسم الفريق تأهله إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بشكل مباشر، دون الحاجة إلى اللجوء للملحق.
مباريات الملحق الأوروبي المؤهلة لدور الـ16 تقام في (17-18 فبراير ذهابًا و24-25 فبراير إيابًا)، وفي حالة خوض ريال مدريد لهذه المرحلة سيتم إفساد فرصة بينتوس لإنقاذ موسم الفريق بالتعاون مع أربيلوا.
الميرينجي حاليًا في موقف جيد، باحتلاله المركز السابع بجدول ترتيب مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، برصيد 12 نقطة، وأمامه مباراتين أمام موناكو وبنفيكا في آخر جولتين.
المراكز الثمانية الأولى تأتي كالتالي قبل بداية الجولة السابعة:
آرسنال 18 نقطة - بايرن ميونخ 15 - باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وأتالانتا 13 - إنتر وريال مدريد وأتلتيكو مدريد 12.
وبعدهم يأتي الترتيب كالتالي :
ليفربول 12 نقطة - بوروسيا دورتموند وتوتنهام 11، نيوكاسل يونايتد وتشيلسي وسبورتينج لشبونة وبرشلونة 10، ومارسيليا ويوفنتوس وجلطة سراي وموناكو وباير ليفركوزن 9.
عبور ريال بشكل مباشر، سيجعله يخوض الجولة 22 من الدوري الإسباني، يوم الأحد 1 فبراير ضد رايو فاييكانو، قادمًا من آخر مباراة أوروبية في مرحلة الدوري ضد بنفيكا.
وسيكون لديه أسبوع كامل للجولة التالية أمام فالنسيا، ونفس الأمر لمباريات ريال سوسييداد وأوساسونا وخيتافي حتى الجولة 27، وبهذه الفترة سيظهر تأثير بينتوس الحقيقي في حالة سير الأمور على ما يُرام بدوري الأبطال وقيام أربيلوا بدوره والفوز على موناكو وبنفيكا بآخر جولتين.