نعمة الخروج من الكأس .. القدر يمنح "الشيطان بينتوس" فرصة لإنقاذ ريال مدريد و"عقبة الأبطال" تهدد خطط الإيطالي!

فلورنتينو بيريز كان يضغط بقوة من أجل عودة الرجل الإيطالي، بسبب قلقه المتزايد من الحالة البدنية للاعبين، والإصابات المتتالية لكيليان مبابي وترنت أرنولد وداني كارباخال وإيدير ميليتاو وغيرهم.

كيليان مبابي على وجه التحديد كان العنصر الأكثر تضررًا في الأسابيع الماضية، لمعاناته من إصابة في الركبة، واضطراره للتحامل على نفسه لإنقاذ النادي من كبوته الحالية.

بينتوس يطلق عليه لقب "الشيطان" في ريال مدريد، وذلك بسبب طريقته القاسية المعروفة في إعداد اللاعبين، والتي يقوم بها في العديد من الفترات مثل الصيف ومنتصف الموسم.

"طريقة بينتوس" تشهد ارتداء اللاعبين لأقنعة ضخمة وهم يركضون ويؤدون تدريبات استثنائية غير تقليدية، وذلك من أجل زيادة عنصر الحدة وقوة التحمل لديهم.

وفي تصريح سابق في عام 2023، قال بينتوس:"قال أحد اللاعبين يومًا ما:أنت شيطان"، وذلك في إشارة إلى شعوره بالتعب من التدريبات المتواصلة والقاسية تحت قيادته.

الفرق التي عمل بيتوس بها فازت بخمسة ألقاب دوري أبطال أوروبا، حيث حصل على بطولة مع يوفنتوس وأخرى في موناكو و3 مع ريال مدريد، ووصل إلى النادي الإسباني في 2016 بناءً على طلب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

فرناندو مورينتس مهاجم موناكو وريال السابق قال عنه:"إنه شخص لطيف وودود لكنه يتمتع بصرامة شديدة، وزني كان 83 كيلو جرامًا، وبفضل مساعدته أصبحت 79 في 3 أسابيع، لم أشعر أبدًا بهذا الحماس في حياتي بأكملها".

المعد البدني الإيطالي يحاول أيضًا أن يكون قدوة للاعبين، وقالت صحيفة "ماركا" الإسانية، فهو يركض لمسافة تصل إلى 20 كيلو مترًا، ويقوم برفع الأثقال مثل أي لاعب آخر".