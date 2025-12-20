Ronaldo Mbappe gfx aiGoal AR
أحمد رفعت

ريال مدريد ضد إشبيلية | أمطار "برنابيو" تُنقذ الميرنجي .. وهكذا مارس كريستيانو رونالدو الضغط عليك يا كيليان مبابي!

مبابي ينتصر على إشبيلية رغم المشاكل المستمرة

حقق فريق نادي ريال مدريد الفوز على نظيره إشبيلية بهدفين دون رد، في الجولة الثامنة عشر ضمن منافسات الدوري الإسباني، ليواصل ضغطه على برشلونة المتصدر، ويقلص الفارق معه إلى نقطة واحدة.

ريال مدريد عانى بشكل كبير خلال المباراة من بعض المشاكل الدفاعية المستمرة معه، ولكن هناك بعض الأمور الإيجابية، كل هذا وأكثر نتحدث عنه بالتفصيل خلال السطور التالية..

    مشكلة التمركز الدفاعي مستمرة

    مازال يُعاني ريال مدريد بشكل كبير دفاعيًا من أزمة سوء التمركز عدم التغطية الكاملة للمساحات، وهو ما استغله إشبيلية بشكل كبير، وشكل الخطورة على مرمى ريال مدريد.

    وفي الوقت الذي يُهاجم فيه ريال مدريد، يتم ترك المساحات خلف الظهيرين، حيث لا يقوم لاعبي الوسط بتغطية هذه المساحات، نظرًا لاعتماد تشابي ألونسو على لاعب محوري واحد فقط وهو تشواميني، وأمامه ثنائي يمتلكان النزعة الهجومية، وهما جود بيلينجهام والتركي أردا جولر، حيث لم يتمكنا من تغطية تلك المساحات.

    وعندما يقوم ريال مدريد بالهجوم على إشبيلية، دائمًا ما تحدث الهجمات المرتدة الخطيرة، باعتماد الفريق الأندلسي على سرعات لاعبيه.

    وحل تلك الأزمة هو التوازن في خط الوسط، بوضع ثنائي محوري أمام الدفاع، يكون تشواميني، بالإضافة إلى لاعب آخر، وتدريب اللاعبين على الارتداد بشكل سريع، حتى لا يمنح أي خصم الفرصة لتنظيم الهجمات المرتدة التي أرهقت ريال مدريد اليوم.

    أمطار "برنابيو" تنقذ ريال مدريد

    شهد ملعب سانتياجو برنابيو واحدة من اللقطات الغريبة والمؤثرة خلال مجريات الشوط الأول، بعدما تدخلت العوامل الجوية لتمنح ريال مدريد قبلة نجاة حقيقية من هدف كان قريبًا للغاية من أن يهز شباكه.

    وكاد النجم التشيلي أليكسيس سانشيز أن يضع فريقه في المقدمة، بعدما وصلت الكرة أمامه بشكل مثالي داخل منطقة الجزاء، إثر هفوة دفاعية فتحت له الطريق نحو المرمى، ليجد نفسه في وضعية مثالية للتسديد دون أي رقابة تُذكر، الجماهير حبست أنفاسها، والجميع كان ينتظر لحظة اهتزاز الشباك.

    لكن ما لم يكن في الحسبان هو تدخل الأمطار الغزيرة التي كانت تهطل على أرضية الملعب في ذلك التوقيت، حيث فقد سانشيز توازنه في اللحظة الحاسمة، وانزلقت قدمه أثناء الاستعداد للتسديد، ليسقط أرضًا قبل أن يتمكن من توجيه الكرة نحو المرمى، لتضيع فرصة كانت كفيلة بتغيير مجرى اللقاء.

    المشهد بدا صادمًا للاعب التشيلي، الذي لم يصدق ضياع الفرصة، في حين تنفس لاعبو ريال مدريد الصعداء، بعدما أنقذتهم أرضية الملعب الزلقة من هدف مؤكد. 

    مبابي .. رونالدو مارس عليه الضغط!

    واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي كتابة التاريخ بقميص ريال مدريد، بعدما سجل الهدف الثاني لفريقه في شباك إشبيلية، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو بإحراز 59 هدفًا خلال عام واحد، في إنجاز لافت يؤكد مكانته بين كبار نجوم اللعبة.

    وجاء هدف مبابي في ختام عام 2025 من علامة الجزاء، بعد مباراة شهدت محاولات متكررة من اللاعب الفرنسي لهز الشباك، حيث عاندته الفرص في أكثر من مناسبة قبل أن ينجح أخيرًا في كسر العقدة وتسجيل الهدف المنتظر.

    ورغم وصوله إلى الشباك، إلا أن أداء مبابي اتسم ببعض التسرع أمام المرمى، بعدما أهدر عدة فرص محققة خلال اللقاء، في مشهد عكس حجم الضغط النفسي المصاحب لملاحقة رقم كريستيانو رونالدو التاريخي، إذ بدا واضحًا أن السعي لمعادلة الإنجاز أثّر على هدوئه ولمساته الأخيرة.

    كورتوا ورودريجو .. أبطال الانتصار على إشبيلية

    خطف الثنائي تيبو كورتوا ورودريجو جوس الأضواء في فوز ريال مدريد على إشبيلية، بعدما لعبا الدور الأبرز في حسم المواجهة لصالح الفريق الملكي، بتألق لافت على المستويين الدفاعي والهجومي.

    وافتتح رودريجو التسجيل للميرنجي بعدما ارتقى برأسه ببراعة مستغلًا كرة ثابتة متقنة، ليمنح فريقه أفضلية مبكرة.

    ولم يتوقف تأثير النجم البرازيلي عند هذا الحد، إذ واصل إزعاج دفاع إشبيلية وتحصل على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من اللقاء، نجح كيليان مبابي في ترجمتها إلى الهدف الثاني، مؤمنًا الانتصار المدريدي.

    وفي المقابل، كان تيبو كورتوا صمام الأمان الحقيقي لريال مدريد، بعدما تصدى لعدة فرص محققة كادت أن تعيد إشبيلية إلى أجواء المباراة. الحارس البلجيكي واصل تألقه المعتاد، ونجح في الحفاظ على شباكه نظيفة، ليخرج بشباك نظيفة "كلين شيت" تؤكد قيمته الكبيرة في المواعيد الصعبة.

