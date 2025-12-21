"أنا لست خائنًا" .. مدرب إشبيلية يهاجم حكم مباراته ضد ريال مدريد بسبب قراراته!

وكان ألميدا قد غادر الملعب في حالة من الغضب الكبير بسبب الأداء التحكيمي، وهو ما عبّر عنه صراحة خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة المثيرة للجدل.

وقال مدرب إشبيلية عقب المباراة: "أنا لست مهرجًا، لدي تاريخي كرجل، والرجال يتحاورون، وعندما تغيب التواضع، فإن هذا السيد (الحكم) تجاوز اليوم حدود الحوار، ونحن نحول الرياضة إلى نوع من السلطوية".

وأكد ألميدا شعوره بإحباط شديد، مضيفًا: "يؤلمني هذا كثيرًا، فقد قلت من قبل إنني لن أتحدث عن الحكام، لكنني مضطر لذلك الآن، وإلا سيقال إنني أهنته أو قلت شيئًا مسيئًا له، أرجو منكم أيها الصحفيون أن تطلبوا تسجيلات الصوت؛ لقد تم طردي فقط لأنني طالبت باحتساب خطأ".