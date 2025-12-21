شنّ مدرب إشبيلية، الأرجنتيني ماتياس ألميدا، هجومًا لاذعًا على حكم مباراة فريقه أمام ريال مدريد، والتي أقيمت أمس على ملعب سانتياجو برنابيو، معربًا عن غضبه الشديد من القرارات التحكيمية التي شهدها اللقاء، والتي بدأت بطرده مع نهاية الشوط الأول بعد حصوله على بطاقتين صفراوين.
"أنا لست خائنًا" .. مدرب إشبيلية يهاجم حكم مباراته ضد ريال مدريد بسبب قراراته!
ماذا قال ألميدا؟
وكان ألميدا قد غادر الملعب في حالة من الغضب الكبير بسبب الأداء التحكيمي، وهو ما عبّر عنه صراحة خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة المثيرة للجدل.
وقال مدرب إشبيلية عقب المباراة: "أنا لست مهرجًا، لدي تاريخي كرجل، والرجال يتحاورون، وعندما تغيب التواضع، فإن هذا السيد (الحكم) تجاوز اليوم حدود الحوار، ونحن نحول الرياضة إلى نوع من السلطوية".
وأكد ألميدا شعوره بإحباط شديد، مضيفًا: "يؤلمني هذا كثيرًا، فقد قلت من قبل إنني لن أتحدث عن الحكام، لكنني مضطر لذلك الآن، وإلا سيقال إنني أهنته أو قلت شيئًا مسيئًا له، أرجو منكم أيها الصحفيون أن تطلبوا تسجيلات الصوت؛ لقد تم طردي فقط لأنني طالبت باحتساب خطأ".
"أنا لست خائنًا"
وتابع المدرب الأرجنتيني: "أنا أعترض على التحكيم بسبب سوء إدارته للمباراة، ولهذا السبب تم طردي".
كما وجّه ألميدا رسالة واضحة بضرورة محاسبة الحكام عند تقديمهم مباريات سيئة، قائلًا: "في مرحلة ما، يجب إيقاف حكم بسبب إدارته السيئة للمباريات؛ لم أرَ في حياتي احتساب ركلتي جزاء متتاليتين".
ولم يكتفِ بذلك، بل اختتم حديثه برسالة شخصية قائلاً: "لدي قناعة واضحة في الحياة: بين من يصمت ومن يتحدث باحترام، سأختار دائمًا من يتحدث، من يصمت خائن، وأنا لست خائنًا".
ريال مدريد ينتصر على إشبيلية بثنائية
حسم ريال مدريد مواجهته أمام إشبيلية لصالحه، بعدما حقق فوزًا ثمينًا بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني.
وجاءت ثنائية الفريق الملكي بتوقيع الإنجليزي جود بيلينجهام والفرنسي كيليان مبابي، ليختتم ريال مدريد عام 2025 بانتصار معنوي، إذ تُعد هذه المباراة الأخيرة له قبل نهاية العام دون خوض أي مواجهات أخرى.
وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 42 نقطة ليواصل ملاحقته للصدارة من المركز الثاني، في حين تجمد رصيد إشبيلية عند 20 نقطة ليستقر في المركز التاسع بجدول الترتيب.
وسجل بيلينجهام هدف التقدم في الدقيقة 38، بعدما حول عرضية متقنة من رودريجو بتسديدة مباشرة إلى داخل الشباك.
وفي الشوط الثاني، كاد إشبيلية أن يعود للمباراة، إلا أن البلجيكي تيبو كورتوا تألق في الدقيقة 53 وتصدى لتسديدة قوية من إيزاك روميرو من خارج منطقة الجزاء.
وقبل نهاية اللقاء، حسم كيليان مبابي الأمور نهائيًا، بعدما تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 85 إثر تعرضه للعرقلة داخل منطقة الجزاء، لينفذها بنجاح معلنًا الهدف الثاني. وفي الوقت بدل الضائع، احتسب الحكم ركلة جزاء أخرى لريال مدريد بعد تدخل على بيلينجهام، قبل أن يتراجع عن قراره عقب العودة إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 90+3.
ما القادم لريال مدريد؟
واختتم ريال مدريد مشواره في عام 2025 محتفظًا بمركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما جمع 42 نقطة، ليبقى على مقربة شديدة من صدارة الليجا، بفارق نقطة واحدة فقط خلف غريمه برشلونة المتصدر، في صراع يبدو مفتوحًا على جميع الاحتمالات مع بداية العام الجديد.
ويستعد الفريق الملكي لافتتاح عام 2026 بمواجهة قوية أمام ريال بيتيس، والمقرر إقامتها يوم 4 يناير، ضمن منافسات الدوري الإسباني، في لقاء يسعى خلاله ريال مدريد لمواصلة الضغط على برشلونة وانتزاع الصدارة مبكرًا، مستفيدًا من الزخم المعنوي الذي أنهى به عام 2025.
وعقب مواجهة الليجا، تتجه بعثة ريال مدريد إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، للمشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني 2026، حيث يخوض اختبارًا من العيار الثقيل أمام أتلتيكو مدريد في الدور نصف النهائي، يوم 8 يناير المقبل، في مواجهة مرتقبة تحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا، نظرًا لحساسية لقاءات الديربي المدريدي.
ويأمل ريال مدريد في تحقيق بداية مثالية للعام الجديد، تجمع بين المنافسة بقوة على لقب الدوري الإسباني والسعي للتتويج بلقب السوبر، لتعزيز حضوره المحلي وإضافة بطولة جديدة إلى خزائنه، في ظل طموحات جماهيره بموسم مليء بالإنجازات.