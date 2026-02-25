ليلة تأهُل ريال مدريد: خليفة راموس يواصل "التزحلق على العشب".. ومن برشلونة إلى بنفيكا "شكرًا لحسن تعاونكم"

لم تكن ليلة سحرية من ليالي ريال مدريد الأوروبية؛ لكن العملاق الإسباني أنجز "الواجب الثقيل" ضد نادي بنفيكا، في ليلة الأربعاء.

وبـ"هوية البطل" التي ترفض السقوط، حتى في أسوأ حالاتها؛ فاز ريال مدريد (2-1) على بنفيكا البرتغالي، ضمن منافسات إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وتقدّم بنفيكا أولًا، عن طريق لاعبه رافا سيلفا في الدقيقة 14؛ قبل أن يرد الميرينجي بثنائية متتالية، بواسطة كل من إدواردو كامافينجا وفينيسيوس جونيور.

كامافينجا سجل هدفه في الدقيقة 16، من عمر المباراة التي لُعِبت على أرضية "سانتياجو برنابيو" في العاصمة مدريد؛ بينما خطف فينيسيوس الانتصار لفريقه، في الدقيقة 80.

وبهذه النتيجة.. تأهل ريال مدريد إلى ثمن النهائي الأوروبي، للموسم الرياضي الحالي؛ حيث كان قد فاز (1-0) ذهابًا، في المبارة التي أُقيمت في البرتغال.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا في السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز ريال مدريد على بنفيكا..