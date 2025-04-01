صدقت يا مدرب سوسييداد .. أنشيلوتي محظوظ بملكي يغطي كوارثه، وحلم الـ80 مليون لا يزال قائمًا يا الريال!

من يواجه ريال مدريد .. برشلونة أم أتلتيكو؟

كعادة الملكي الذي يمتلك روح البطل، حجز ريال مدريد المقعد الأول في نهائي كأس ملك إسبانيا، بموسم 2024-2025، بعد ليلة تاريخية ونهاية دراماتيكية أمام ريال سوسييداد على ملعب البرنابيو، في دور الأربعة.

وفاز ريال مدريد في لقاء الذهاب بهدف نظيف أحرزه إندريك، فيما انتهى لقاء الإياب بتقدم ريال سوسييداد (4-3)، حيث سجل ثلاثية الملكي، كل من إندريك، جود بيلينجهام، تشواميني في الدقائق 30 و82 و86، فيما جاءت رباعية الضيوف عن طريق بارينتشيا وديفيد ألابا "هدفين بالخطأ في مرماه" وأويارزابال في الدقائق 16 و72 و80 و90+3.

وتمكن روديجر من التوقيع على هدف الانتصار في الدقيقة 117، ليتأهل الريال إلى النهائي بنتيجة إجمالية (5-4)، ويضرب موعدًا مع المتأهل من برشلونة وأتلتيكو مدريد.

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وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء ريال مدريد وريال سوسييداد في إياب نصف نهائي الكأس..