قضية نيجريرا وقناة ريال مدريد.. أسرار حصول الملكي على ركلات جزاء أكثر من غيره!

كيف ينال ريال مدريد كل ركلات الجزاء تلك؟!

بعد مرور تسع جولات من الدوري الإسباني ينفرد ريال مدريد بصدارة ترتيب أكثر الفرق حصولًا على ركلات جزاء في البطولة حتى الآن.

حصل الملكي على خمس ركلات في أول ست جولات فقط من البطولة، وكانت آخر ركلة نالها ضد إسبانيول في الجولة السادسة.

ورغم أن الملكي لم يحصل على أي ركلة جزاء من ثلاث جولات إلا أنه لا يزال في الصدارة، وكان إجمالي ما تم منحه حتى تلك اللحظة في الدوري الإسباني هو 28 ركلة جزاء خمسة منهم لريال مدريد، والبقية موزعة على 13 فريقًا.

ما سر حصول ريال مدريد على كل تلك الركلات في بداية الدوري الإسباني؟ هذا ما نستعرضه فيما يلي: