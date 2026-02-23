وسط انتظار الحكم في قضية فينيسيوس .. تصرف عنصري يورط لاعب ريال مدريد واعتذار لا يحتوي الأزمة!

وانضم هاوسن، المولود في مدينة أمستردام، والذي يلعب لمنتخب إسبانيا، إلى ريال مدريد، في صيف 2025، مقابل 62.5 مليون يورو، بعقد لمدة خمسة مواسم.
وبدأ هاوسن مشواره مع الريال بطريقة جيدة، حيث قاد الميرينجي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، قبل الخسارة برباعية باريس سان جيرمان.
ومع تراجع مستواه مؤخرًا، إلا أن دين هاوسن، صاحب الـ20 عامًا، يمتلك في رصيده 27 مباراة مع ريال مدريد، في جميع المسابقات، سجل خلالها هدفًا وتمريرتين حاسمتين في 18 مواجهة بالدوري الإسباني، فيما يؤخذ عليه كثرة تناول البطاقات الصفراء، حيث نال "7" إنذارات.
وخلاف منافسات "لاليجا"، تمكن دين هاوسن من إحراز هدف في مرمى إلتشي، بالجولة الثالثة عشرة، كما صنع تمريرتين حاسمتين ضد ريال مايوركا وفالنسيا، بالجولتين 3 و23.