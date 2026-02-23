Goal.com

محمود خالد

وسط انتظار الحكم في قضية فينيسيوس .. تصرف عنصري يورط لاعب ريال مدريد واعتذار لا يحتوي الأزمة!

أزمة "العنصرية" تطارد ريال مدريد..

بينما كان نادي ريال مدريد، يعرب عن قلقه من تعرض فينيسيوس جونيور، لأحداث عنصرية، يبدو أن الميرينجي بات في موقع "الإدانة"، بسلوك لاعب آخر في الفريق الأول لكرة القدم، لاقى اعتراضات واسعة.

هذا اللاعب هو دين هاوسن، مدافع ريال مدريد، الذي أثار الجدل حول تورطه في سلوك يتسم بالعنصرية، ليحول فريقه من موقع الضحية إلى المُدان.

  • دين هاوسن و"أعين" الآسيويين!

    ونشر ريال مدريد، رسالة اعتذار عبر موقع التواصل الاجتماعي "ويبو"، إزاء تصرف مدافعه دين هاوسن، الذي أثار موجة من الانتقادات شديدة اللهجة في الصين.

    ماذا فعل دين هاوسن؟ قام اللاعب صاحب الـ20 عامًا، بإعادة نشر صورة لأحد الآسيويين، عبر حسابه على منصة (إنستجرام)، فيما حملت تعليقات ساخرة من طبيعة العين، ليتم اتخاذ الأمر على محمل العنصرية، في واقعة أثارت غضبًا كبيرًا.

  

    اعتذار الريال وهاوسن .. ولكن

    وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية، فإن دين هاوسن، الذي حذف اللقطة سريعًا، نشر بيانًا باللغة الصينية عبر موقع "ويبو"، بقوله "أعتذر بصدق لأصدقائي الصينيين، لقد قمت بإعادة نشر محتوى يتضمن رسائل مسيئة دون قصد، كان الأمير غير مقصود تمامًا، وأنا آسف لما سببته من ألم".

     ولكن، على الرغم من شهرة موقع "ويبو" في الصين، حيث يضم أكثر من 582 مستخدم نشط شهريًا، إلا أن اعتذار ريال مدريد ودين هاوسن، لم يكن كافيًا لإسكات غضب الصينيين، بسبب الاكتفاء بنشر البيان عبر هذا الموقع، مع تجاهل النشر في مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

    وجاء في مطالبات الصينيين، بضرورة أن يكون اعتذار النادي واللاعب عالميًا، عبر مختلف المنصات، أو يتم نشر فيديو بدلًا من مجرد البيان المكتوب.

  • العنصرية التي أوقفت مباراة الريال 10 دقائق

    يأتي ذلك في ظل انتظار نادي ريال مدريد، تطورات القضية المتعلقة بمزاعم العنصرية، التي تعرض لها النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، خلال مباراة بنفيكا، في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

    فينيسيوس الذي احتفل بهدفه في مرمى بنفيكا، برقصة استفزت جماهير النادي البرتغالي، توجه إلى الحكم مسرعًا، ليؤكد له أنه تعرض لواقعة عنصرية من قِبل اللاعب جيانلوكا بريستياني، الذي كان يضع قميصه أمام فمه عند التحدث مع نجم الريال، الأمر الذي دفع الحكم لاتباع بروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بإيقاف المباراة لمدة عشر دقائق.

    وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فتح ملف التحقيق حول تلك الواقعة، بالتعاون مع الحكومة البرتغالية، فيما يُتوقع أن يتم إصدار عقوبات بهذا الصدد، خاصة في حالة ثبوت واقعة العنصرية تجاه لاعب بنفيكا، والتي قد تعرضه للإيقاف 10 مباريات.

  

    ماذا قال فينيسيوس وبريستياني عن أزمة العنصرية؟

    وخرج بريستياني للدفاع عن نفسه، وسط دعم من ناديه بنفيكا، حيث صرّح عقب المباراة: "أريد أن أوضح أنني لم أوجه في أي وقت من الأوقات إهانات عنصرية إلى فيني، الذي آسف لفهمه الخاطئ لما اعتقد أنه سمعه. لم أكن عنصريًا مع أي شخص وأنا آسف للتهديدات التي تلقيتها من لاعبي ريال مدريد".

    وفي هذا السياق، أصدر فينيسيوس بيانًا خاصًا، بعدما حظي بدعم زميله كيليان مبابي فوق أرض الميدان، قال فيه "العنصريون هم، قبل كل شيء، جبناء، إنهم بحاجة لوضع قمصانهم في أفواههم لإظهار مدى ضعفهم، لكنهم يتمتعون بحماية الآخرين، الذين، من الناحية النظرية، عليهم واجب معاقبتهم. لا شيء مما حدث اليوم (في المباراة) جديد في حياتي أو في حياة فريقي، تلقيت بطاقة صفراء بعد احتفالي بالهدف، لازلت لا أفهم السبب، ومن ناحية أخرى، كان مجرد بروتوكول سيء التنفيذ لم يخدم أي غرض".

  

    ما قدم دين هاوسن مع الريال

    وانضم هاوسن، المولود في مدينة أمستردام، والذي يلعب لمنتخب إسبانيا، إلى ريال مدريد، في صيف 2025، مقابل 62.5 مليون يورو، بعقد لمدة خمسة مواسم.

    وبدأ هاوسن مشواره مع الريال بطريقة جيدة، حيث قاد الميرينجي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، قبل الخسارة برباعية باريس سان جيرمان.

    ومع تراجع مستواه مؤخرًا، إلا أن دين هاوسن، صاحب الـ20 عامًا، يمتلك في رصيده 27 مباراة مع ريال مدريد، في جميع المسابقات، سجل خلالها هدفًا وتمريرتين حاسمتين في 18 مواجهة بالدوري الإسباني، فيما يؤخذ عليه كثرة تناول البطاقات الصفراء، حيث نال "7" إنذارات.

    وخلاف منافسات "لاليجا"، تمكن دين هاوسن من إحراز هدف في مرمى إلتشي، بالجولة الثالثة عشرة، كما صنع تمريرتين حاسمتين ضد ريال مايوركا وفالنسيا، بالجولتين 3 و23.

