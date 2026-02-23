وسط انتظار الحكم في قضية فينيسيوس .. تصرف عنصري يورط لاعب ريال مدريد واعتذار لا يحتوي الأزمة!

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية، فإن دين هاوسن، الذي حذف اللقطة سريعًا، نشر بيانًا باللغة الصينية عبر موقع "ويبو"، بقوله "أعتذر بصدق لأصدقائي الصينيين، لقد قمت بإعادة نشر محتوى يتضمن رسائل مسيئة دون قصد، كان الأمير غير مقصود تمامًا، وأنا آسف لما سببته من ألم".

ولكن، على الرغم من شهرة موقع "ويبو" في الصين، حيث يضم أكثر من 582 مستخدم نشط شهريًا، إلا أن اعتذار ريال مدريد ودين هاوسن، لم يكن كافيًا لإسكات غضب الصينيين، بسبب الاكتفاء بنشر البيان عبر هذا الموقع، مع تجاهل النشر في مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

وجاء في مطالبات الصينيين، بضرورة أن يكون اعتذار النادي واللاعب عالميًا، عبر مختلف المنصات، أو يتم نشر فيديو بدلًا من مجرد البيان المكتوب.