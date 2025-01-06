ريال مدريد ضد ديبورتيفا مينيرا | احذر يا أنشيلوتي من كسر "تميمتك" وسوء إندريك يصطدم بـ"أنانية" لوكا مودريتش!

الميرينجي عبر لدور الـ16 من كأس ملك إسبانيا بنجاح..

تمت المهمة بنجاح وتجنب ريال مدريد مفاجآت كأس الملك إسبانيا "السخيفة" .. إذ حقق الفوز اليوم الإثنين أمام ديبورتيفا مينيرا بخماسية نظيفة، على ملعب الأخير، ضمن دور الـ32.

خماسية الميرينجي سجلها فيديريكو فالفيردي، إدواردو كامافينجا، أردا جولر "هدفين"، لوكا مودريتش في الدقائق 5، 13، 28، 55 و88 من عمر المواجهة.

المباراة دخلها الإيطالي كارلو أنشيلوتي؛ المدير الفني للملكي، بكتيبة من البدلاء واللاعبين الشباب، قبل أن يدفع في الشوط الثاني بعدد من الأساسيين كفينيسيوس جونيور، كيليان مبابي ولوكاس فاسكيز في الدقيقة 63 بدلًا من مودريتش، كامافينجا ولورينزو أجوادو على الترتيب، بخلاف الدفع به داني سيبايوس وتشيما أندريس بدلًا من فالفيردي وبراهيم دياز على التوالي في الدقيقتين 46 و63.

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وفي السطور التالية نستعرض سويًا أبرز ملامح تلك المواجهة "السهلة" على شباب الملكي..