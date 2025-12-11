FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP
علي سمير

تيبو كورتوا يبدي رأيه في "بدلاء ألونسو" ويؤكد : كنا سنخسر 6/0 أمام سيتي بهذه الحالة!

تعثر جديد للميرينجي وهذه المرة في دوري الأبطال

يؤمن تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، أن مباراة الفريق الأخيرة أمام مانشستر سيتي، أثبتت أن الميرينجي "ليس ميتًا"، معلنًا دعمه الكامل للمدرب تشابي ألونسو وسط شائعات تعرضه للإقالة.

ريال خسر بهدفين نظيفين أمام ديبورتيفو ألافيس يوم الأحد الماضي في الدوري الإسباني، ليدخل لقاء سيتي وهو طامحًا في التعويض والعودة إلى الانتصارات من جديد للتمتع ببعض الاستقرار في ظل تخبط المستوى.

الموعد كان أمس، الأربعاء، أمام مانشستر سيتي في الجولة السادسة لدوري أبطال أوروبا، والنتيجة كانت 2/1 لصالح الفريق الإنجليزي، ومع ذلك، يرفض كورتوا رفع راية الاستسلام.

  • ماذا قال الحارس البلجيكي؟

    كورتوا وقف أمام الصحفيين ووسائل الإعلام، للحديث عن الصعبة الحالية التي يمر بها فريقه، بعد تحقيق انتصارين فقط في آخر 8 مباريات خاضهم بكل البطولات.

    وقال البلجيكي:"لم نستحق الخسارة، لقد كانت مباراة متكافئة وأتيحت العديد من الفرص للفريقين، لقد أخطأت في الهدف الأول عندما كنت بحاجة إلى تشتيت الكرة بشكل أفضل، الكرة جاءت فوقي بسرعة ولم أتمكن من إبعادها بالشكل المناسب".

    وأضاف:"كنا متأخرين بهدفين مقابل هدف أمام مانشستر سيتي، واستعدنا بعدها السيطرة على الأمور، ولكن يبدو أن الكرة عاندتنا ولا تريد الدخول إلى المرمى".

    وعن موعد علم كيليان مبابي بعدم جاهزيته لخوض المباراة:"الأمور لم تكن جيدة قبل المباراة بيوم، وحتى في المعسكر بنفس يوم اللقاء، أخبرنا أنه لا يستطيع اللعب، وهذا يعكس مدى رغبته في التواجد معنا على الدكة لدعم الفريق".

  • Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    السلسلة السيئة ودعم ألونسو

    وقال كورتوا عن النتائج المتواضعة لريال:"السلسلة الأخيرة كانت سيئة للغاية، ولكننا اليوم أظهرنا أننا ندعم المدرب ونقف بجواره، خسرنا أمام خصم جيد يمكنه الصعود إلى الدور القادم بسهول، لو كنا قدمنا نتائج أفضل في الفترة الأخيرة لما اعترض أحد".

    أوضح:"أتفهم أن الوضع الحالي معقد للغاية، الجميع يشعر بالقلق داخل النادي ونحن نريد تحسين النتائج وندعم المدرب حتى الموت".

    وعن الدعم الواضح لألونسو:"الأمر كان واضحًا أمام مانشستر سيتي، لو لم يكن أي منا موجودًا لخسرنا 6/0، الفريق بأكمله قاتل حتى اللحظات الأخيرة وبذلنا قصارى جهدنا، بعض اللاعبين وصلوا إلى أقصى حدود تحملهم البدني، ونحن جميعًا نتكاتف ونتعاون لمصلحة ريال مدريد".

  • Xabi AlonsoGetty Images

    الحديث عن بدلاء ألونسو

    في الفترة الأخيرة تداولت الصحف أنباء حول اعتبار مباراة مانشستر سيتي بمثابة "الفرصة الأخيرة لألونسو"، وانتشرت التكهنات حول البدلاء لخلافته، وعلى رأسهم يورجن كلوب وزين الدين زيدان وألفارو أربيلوا وراؤول جونزاليس.

    كورتوا قال عن هذه القائمة:"ألونسو يتمتع بدرجة عالية من الهدوء، كل تركيزه ينصب على تحسين الفريق وطريقة اللعب، الضغط أمر طبيعي، وما يثار في الصحافة لا يشغلنا كثيرًا، لا يجب علينا الالتفات إلى كل ما يُنشر أو يقال في البرامج".

    وأنهى حديثه:"كل ما نحاول فعله هو الانفصال عن ما يقوله الناس، نحن نمر بفترة سيئة للغاية، ولكننا أثبتنا أننا لسنا فريقًا ميتًا، الصورة كانت مختلفة تمامًا عن المباراة الماضية، حيث بدأنا اللعب وضغطنا في الدقيقة 70 عندما تلقى أحد لاعبينا بطاقة حمراء، هذه مشكلتنا والمدرب لا علاقة له بها".

  • ما القادم لريال مدريد؟

    وبعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين لهدف، سيخرج ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس مساء يوم الأحد القادم بالجولة 16 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

    وبعدها سيكون ريال مدريد على موعد مع مباراة سهلة أمام تالافيرا في دور الـ32 ضمن منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء المقبل.

    وبعدها سيلعب الميرنجي أمام إشبيلية ثم ريال بيتيس، قبل خوض مباريات كأس السوبر الإسباني بمواجهة أتلتيكو مدريد في نصف النهائي يوم 8 يناير المقبل.

