"ريال مدريد خلف الخطأ" و"لم يتطور أبدًا" .. ردود الأفعال على أداء حكيمي أمام ستاد ريمس

الفريق الفرنسي لم يستطع الفوز وحكيمي تعرض لانتقادات قاسية

سقط باريس سان جيرمان في فخ التعادل 2-2 مع ستاد ريمس في مباراة الجولة الـ25 من الدوري الفرنسي ليبتعد في الصدارة بفارق 10 نقاط عن ستاد بريست.

وتسبب أشرف حكيمي في الهدف الأول ضد فريقه بعدما فقد الكرة داخل منطقة الجزاء، لكنه عاد ومرر تمريرة عرضية من ركلة ركنية تسببت في هدف التعادل وسجله يونس عبد الحميد بالخطأ في مرماه.

الظهير المغربي نجح في صناعة 3 فرص لزملائه، وقد وصلت دقة تمريراته إلى 91% ونسبة نجاح تمريراته العرضية إلى 67%، ولكن رغم تلك الأرقام إلا أنه تعرض لهجوم شديد خلال وعقب المباراة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الجمهور هاجم حكيمي بقوة واتهمه بالتفكير في الانتقال إلى ريال مدريد، ومن المثير للدهشة أن جمهور الفريق الإسباني بدأ يُشكك في جودة اللاعب ومدى قدرته على النجاح معهم.

ردود الأفعال على أداء حكيمي ضد ستاد ريمس جاءت سلبية تمامًا، نستعرض أبرزها ..