سوء حظ كبير واجهه ريال مدريد في الدقائق الأولى من مواجهة رايو فاييكانو، المقامة حاليًا على استاد سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة الـ22 من الدوري الإسباني 2025-2026.
خرج باكيًا دون أي تدخل .. ضربة قوية لريال مدريد وجود بيلينجهام أمام رايو فاييكانو
ريال مدريد نحو تصحيح المسار
كتيبة المدرب المؤقت ألفارو أربيلوا تستضيف حاليًا رايو فاييكانو، على أمل مصالحة الجماهير بعد خيبة الأمل الأوروبية.
الميرينجي كان قد تلقى الهزيمة الأسبوع الماضي، أمام بنفيكا بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، برباعية مقابل هدفين، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2025-2026.
هذه الهزيمة أطاحت بمركز ريال مدريد ضمن الثمانية الأوائل، ليفشل في الصعود المباشر لدور الـ16، محتلًا المركز التاسع في جدول الترتيب ومن ثم الاضطرار لخوض مباراتي الملحق.
- Getty Images Sport
ضربة جود بيلينجهام
مع مرور أول تسع دقائق فقط من مواجهة رايو فاييكانو تلقى ألفارو أربيلوا؛ المدير الفني لريال مدريد، صدمة بسقوط قائد وسطه الإنجليزي جود بيلينجهام مصابًا.
في تلك الأثناء، كان يقود الميرينجي هجمة على مرمى فاييكانو، حيث أُرسلت بينية رائعة خلف الدفاعات إلى بيلينجهام، الذي انطلق في المساحة الفارغة في محاولة للحاق بالكرة، إذ كان سيكون منفردًا تمامًا بحارس المرمى أوجوستو باتالا.
لكن لسوء حظه، لم يتمكن الإنجليزي من اللحاق بالكرة، وسقط مصابًا بإصابة عضلية.
علامات القلق بدت واضحة على جميع لاعبي ريال مدريد على أرض الملعب، وما زاد منها بكاء صاحب الـ22 عامًا قبل خروجه.
لكن يبقى المطمئن إلى حد ما، قدرة بيلينجهام على الخروج سيرًا على قدميه، دون حاجة لنقالة، قبل الجلوس على مقاعد البدلاء.
واضطر أربيلوا للدفع بالمغربي براهيم دياز بدلًا من جود بيلينجهام.
موسم بيلينجهام
بدأ جود بيلينجهام الموسم الجاري غائبًا عن المشهد، في ظل خضوعه لعملية جراحة في الكتف، فور انتهاء الموسم الماضي.
بعدها عاد الإنجليزي، وشارك في 27 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها ستة أهداف وصنع أربعة آخرين.
لكن يتعرض جود للكثير من الانتقادات في الموسم الجاري، على خلفية تراجع مستواه، ما دفع الرئيس فلورنتينو بيريز للاجتماع به عقب إقالة المدرب تشابي ألونسو في محاولة لتصحيح الأخطاء.
- Getty Images Sport
وماذا بعد؟
يحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني 2025-2026، برصيد 51 نقطة، متأخرًا بفارق أربع نقاط عن برشلونة؛ صاحب الصدارة، لكن البرسا خاض مباراة أكثر.
ويحل الميرينجي ضيفًا في المباراة المقبلة على فالنسيا، في الثامن من فبراير الجاري، ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.
المعاناة الفنية في الموسم الجاري
أجرى عملاق الدوري الإسباني تغييرًا في الجهاز الفني في أوائل عام 2026، حيث اتخذ قرارًا بالاستغناء عن الفائز بكأس العالم ألونسو الذي لم يستمر في منصبه سوى بضعة أشهر، حيث تولى زمام الأمور في مدريد خلال صيف عام 2025.
تولى أربيلوا المسؤولية في الوقت الحالي، لكنه تعرض لهزيمة مذلة في كأس الملك أمام ألباسيتي ولم يتمكن من ضمان التأهل التلقائي إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
سيتم البحث عن مدرب أكثر خبرة في مرحلة ما، إذ تشير التقارير في إسبانيا وأوروبا إلى أن أوناي إيمري؛ المدير الفني لأستون فيلا، هو مدرب تكتيكي يحظى بإعجاب مسؤولي البرنابيو، بعد أن قاد إشبيلية إلى الفوز بثلاثة ألقاب في الدوري الأوروبي.
البالغ من العمر 54 عامًا هو أحد عملاء ما يُعرف بـ"الوكيل الخارق" جورج مينديش، الذي يتمتع بعلاقات قوية مع ريال مدريد. ومع ذلك، لا يكشف إيمري الكثير عن خططه المستقبلية. وردًا على سؤال الصحفيين حول الاهتمام المفترض من ريال مدريد، قال: "لا يوجد ما أقوله عن هذا الموضوع".
تزعم وسائل الإعلام الإسبانية أن إيمري هو "الأفضل" لتولي منصب المدير الفني لريال مدريد، على الرغم من أن مدرب ليفربول السابق يورجن كلوب مستعد لترك منصبه كرئيس قسم كرة القدم العالمية في ريد بول والعودة إلى التدريب.
إيمري، الذي عانى من فترة صعبة في قيادة آرسنال بين صيف 2018 ونوفمبر 2019، عاد إلى كرة القدم الإنجليزية مع أستون فيلا في نوفمبر 2022. وقد خاض 173 مباراة تحت قيادته للفيلا، ولا يفصله سوى فوزين عن الوصول إلى 100 فوز.
قاد فريق ويست ميدلاندز إلى المنافسة القارية، حيث أشرف على مغامرات الفريق في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي. يحتل أستون فيلا الآن مركزًا متقدمًا في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز وقد يكون جزءًا من صراع على اللقب في 2026.
يحتل فيلا المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه متساوٍ في النقاط مع مانشستر سيتي ويبتعد بأربع نقاط فقط عن المتصدر آرسنال. أمامه 15 مباراة متبقية في هذا الموسم، بينما لا يزال في السباق على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي.