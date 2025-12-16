FBL-SPAIN-BARCELONA-LAPORTAAFP
محمد سعيد

ريال مدريد يواجه جوان لابورتا بـ 12 سؤالًا في قضية نيجريرا .. وهذه ردود رئيس برشلونة أمام القضاء!

لابورتا يرفض الحساب على "فواتير" برشلونة القديمة!

شهدت مدينة العدل في برشلونة يوم الجمعة الماضي جلسة استماع مثيرة، حيث مثل رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، كشاهد أمام القاضية أليخاندرا خيل في إطار التحقيقات المتعلقة بقضية مدفوعات نيجريرا، التي هزّت الوسط الرياضي الإسباني.

وقد نشر برنامج "إل شيرينجيتو" الذي يقدمه الإعلامي جوزيب بيدرول، مقطع فيديو يتضمن الأسئلة الـ12 التي وجهها نادي ريال مدريد إلى لابورتا، وردود الأخير عليها.

  • خلفية قضية مدفوعات نيجريرا

    القضية تتعلق بالمدفوعات التي قام بها نادي برشلونة لشركات مرتبطة بخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، النائب السابق لرئيس لجنة الحكام الفنية، والتي بلغت قيمتها نحو 7.2 مليون يورو.

    وقد أثارت هذه المدفوعات جدلًا واسعًا حول طبيعتها وأهدافها، وسط اتهامات من عدة جهات على رأسها إداؤة الغريم الأزلي ريال مدريد، بوجود شبهات فساد أو محاولة للتأثير على الحكام.

    ولا تزال القضية في مرحلة التحقيق الأولي منذ فتحها علنيًا في 15 فبراير 2023، حيث شهدت إضافة شهادات جديدة من لابورتا، والمدربين السابقين إرنستو فالفيردي ولويس إنريكي مارتينيز، وذلك بسبب ارتباطهم بالنادي خلال الفترة التي جرت فيها المدفوعات إلى نائب رئيس لجنة الحكام الفنية السابق، خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا.

    ويستعرض "جول" في السطور التالية، أبرز الأسئلة التي وجهها ريال مدريد من خلال المحكمة، وردود رئيس برشلونة جوان لابورتا، عليها:

  • Joan LaportaEFE

    لابورتا يعترف بمدفوعات نيجريرا ولكن!

    رئيس برشلونة تحدث في البداية عن معرفته بالفعل للمدفوعات الموجهة إلى شركة نيجريرا، لكنه أكد في ذات الوقت أن صغر حجم المبلغ المدفوع "مليون يورو"، جعله خارج مناقشة الأمر حتى أنها لم تعرض على مجلس الإدارة كما هو الحال في مثل هذه المبالغ الصغيرة.

    1- هل تم إبلاغك بوجود هذه المدفوعات؟ 

    أجاب لابورتا: "تم إبلاغي بأنها مدفوعات مقابل تحليلات فنية وتقارير عن الحكام والكشافين، وكانت خدمات مفيدة".

    2- هل كنت على علم بها أو تم شرحها لك؟

     قال لابورتا: "أكرر أن الرئيس لا يدخل في التفاصيل، نحن نضع الخطوط العامة، ولا نتدخل في تفاصيل الشركات التي يتم دفع الأموال لها".

    3- من يقرر زيادة هذه المدفوعات؟

    أوضح رئيس برشلونة: "أفهم أن القسم الرياضي هو من أوصى باستمرار هذه المدفوعات. التنفيذ كان بيد الفريق الإداري، خصوصًا أن المدفوعات التي تقل عن مليون يورو لا تُعرض على مجلس الإدارة".

    4- هل كان مجلس الإدارة على علم بهذه المدفوعات؟

    أجاب لابورتا: "تم إبلاغي بها، لكنها لم تُناقش في اجتماعات المجلس بسبب حجمها المالي المحدود".

  • "لا أعرف" أو "اسألوا إنريكيز"

    ردود لابورتا اتسمت بالتحفظ وتكرار عبارة "لا أعرف" أو "اسألوا إنريكيز"، مؤكداً أن الرئيس لا يدخل في التفاصيل التنفيذية وأن القرارات كانت بيد الأقسام الفنية والإدارية.

    5- كيف يمكن معرفة أن برشلونة كان يدفع لشركات مرتبطة بنائب رئيس لجنة الحكام؟ 

    رد لابورتا: "التفاصيل موجودة في الفواتير المسجلة في حسابات النادي، والمراجعين أكدوا عدم وجود مخالفات. أما التفاصيل فاسألوا السيد إنريكيز".

    6- كم عدد العقود الشفهية التي أبرمها النادي بمبالغ تصل إلى 500 ألف يورو؟ 

    أجاب لابورتا: "في ذلك الوقت ربما كانت العقود الشفهية موجودة، لكنني لم أرَ هذا العقد تحديدًا. الآن الأمور أكثر صرامة، وهاجسي في هذه الرئاسة هو الالتزام بالقوانين".

    7 و8- ماذا عن فاتورة عام 2005 بقيمة 60 ألف يورو لحزم هدايا من الألوفيرا، وأخرى عام 2010 بقيمة 139 ألف يورو لتقارير عن كأس العالم بجنوب أفريقيا قبل إقامته؟

    أجاب لابورتا: "هذه فواتير قديمة جدًا ولا أتذكرها. ربما كانت مرتبطة بتقارير استكشافية".

  • لابورتا يتهرب من حساب الفواتير القديمة!

    شدد لابورتا على أن فترة رئاسته الحالية تختلف جذريًا من حيث الالتزام بالقوانين والشفافية، مشيرًا إلى أن النادي سيحدد موقفه النهائي بعد انتهاء التحقيقات واستخلاص النتائج.  

    9- هل كان بإمكان خافيير إنريكيز، ابن نيجريرا، إعداد تقارير وهو يعمل مساعدًا في فنربخشه؟

    رد رئيس النادي الكتالوني: "لا أعرف. اسألوا السيد إنريكيز".

    10- عن كارليس نافال الذي كان بحوزته 647 تقريرًا.  

    قال لابورتا: "وجدت هذه التقارير في خزانة قديمة، ولا أعرف إن كان نافال أو أحد من القسم الرياضي هو من عثر عليها".

    11- هل توصلتم إلى نتيجة أن التعاقد لم يكن مباشرًا وأن شركات وسيطة تلقت مبالغ تصل إلى مليون يورو؟

    أجاب: "لا أستطيع الرد لأنني لم أكن رئيسًا حينها. لكنني أعتقد أن قسم الامتثال قام بعمل جيد وراجع الفواتير والخدمات المقدمة".

    12- هل تحقق النادي من أن شركات السيد كونتريراس قدمت خدمات فعلية، وإن لم تفعل هل رفع دعوى ضدها؟

    قال لابورتا: "أتصور أننا سنستخلص نتائج من هذا التحقيق، وبناءً عليها سيدافع النادي عن مصالحه. لكنني لم أكن رئيسًا حينها ولا أملك تفاصيل دقيقة".

