"الحياة تستمر".. مورينيو يتجاهل ريال مدريد بـ "خطة تونديلا"!

أثارت ردة فعل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي بنفيكا، حالة من الجدل الواسع في الأوساط الرياضية العالمية، وذلك فور إعلان نتائج قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا التي وضعت فريقه في مواجهة مباشرة وحاسمة أمام فريقه السابق ريال مدريد.

وبدلاً من الانخراط في التصريحات التقليدية حول صعوبة المواجهة أو مشاعر العودة إلى العاصمة الإسبانية، اختار مورينيو منصة "إنستجرام" ليوجه رسالة مبطنة لمتابعيه، حيث ظهر في مكتبه غارقاً في تحليل أداء فريق تونديلا الذي سيواجهه بنفيكا في الدوري المحلي، مرفقاً الصورة بعبارة "الحياة تستمر"، في إشارة واضحة إلى تعمده تهميش الحدث القاري مؤقتاً لرفع الضغوط عن لاعبيه.