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علي رفعت

ريال مدريد وبلد الوليد | آفة دورينا الدفاع.. الملكي يدفع ثمن جمع نجوم العالم!

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الملكي فاز ولكن بأي أداء؟!

حقق ريال مدريد الفوز على نظيره بلد الوليد بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الثانية من الدوري الإسباني في مباراة كانت صعبة على الملكي للغاية.

شهدت المواجهة صعوبة كبيرة على ريال مدريد في التسجيل والتقدم رغم النتيجة الكبيرة نسبيًا التي كانت خادعة إلى حد كبير، حيث أظهر بلد الوليد صلابة دفاعية، وكان الملكي عاجزًا في إيجاد الحلول في أوقات كثيرة.

ما أسباب معاناة ريال مدريد؟ وكيف استطاع بلد الوليد أن يصعب الأمور بهذا الشكل على الملكي؟ ذلك ما نستعرضه فيما يلي:

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