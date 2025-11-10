تهديد لـ"هيمنة" ريال مدريد وبرشلونة! .. شركة عالمية تستحوذ على أتلتيكو مدريد ومشروع ضخم في الطريق

لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. صحيفة "آس" أكدت أن نادي أتلتيكو مدريد، أصبح مطمعًا للشركات العالمية الكبرى؛ وذلك بعد النهضة الرياضية التي شهدها في السنوات الماضية، تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني.

وقالت الصحيفة: "وضع وصول سيميوني حدًا للتقلبات التي مر بها أتلتيكو مدريد، منذ عودته من الهبوط إلى الدرجة الثانية (2000-2002)؛ مما سمح للنادي بالنمو، من الناحية المالية إلى العالمية".

وأضافت الصحيفة: "على سبيل المثال.. بلغت قيمة الفريق في ذلك الموسم 210 ملايين يورو؛ ولكنه بعد أربعة عشر عامًا لم تتضاعف قيمته ثلاث مرات فحسب (623.8 مليون يورو)، بل قدّرت شركة (أبولو سبورتس كابيتال) القيمة الفعلية بـ2.5 مليار يورو".

ولفتت الصحيفة إلى أن تقدير شركة "أبولو سبورتس كابيتال"، لأتلتيكو مدريد بقيمة 2.5 مليار يورو؛ يجعله ثالث عشر أغلى نادٍ في العالم.