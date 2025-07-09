ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان | سان جيرمان دمر سيناريو "رد اعتبار" الملكي بسلاحه المُعتاد.. وتمثال أعلى برج إيفل يكفي لشكر إنريكي!

انتهى الدرس القاسي يا ألونسو!

"لا أحد يفوز بكل شيء" .. عزيزي القارئ هذه الحكمة قد تفضل أن تسير بها في حياتك الخاصة وأهدافك الحياتية والعملية، لكن في كرة القدم هذه القاعدة حطمها باريس سان جيرمان في بطولة استثنائية وليلة تاريخية حصل من خلالها على "صك النجاح" الأكبر، وبات على بعد خطوة من تحقيق موسم تاريخي لم يسبق لفريق أن قدمه وربما يصعب على أي فريق آخر أن يكرره.

باريس سان جيرمان تأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية 2025، بفوز كاسح على العملاق ريال مدريد بنتيجة (4-0)، اليوم الأربعاء في مباراة استعراضية على ملعب "ميتلايف" بولاية نيويورك الأمريكية.

وبهذا الفوز ضرب باريس موعدًا ناريًا مع تشيلسي يوم الأحد المقبل، في نهائي كأس العالم للأندية 2025، على أمل الفوز باللقب الأول له في البطولة العالمية والخامس للنادي في موسم تاريخي.

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وترصد النسخة العربية من "GOAL" ملامح المباراة التي لن ينساها أي مشجع لباريس سان جيرمان حتى لو لم يفوز فريقهم بكأس العالم للأندية، وسيتمنى كل مدريدي أن تمحى من ذاكرته ومن سجلات ناديه..