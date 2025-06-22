ريال مدريد ضد باتشوكا | كأنك تشاهد فيلم روكي .. برشلونة لن يرحمك ومرحبا بك يا أرنولد!

حقق المطلوب ولكن..

عزيزي القارئ، إذا كنت قد شاهدت الجزأين الأول والثاني من سلسلة الفيلم الشهير "روكي"، فبالتأكيد ستلاحظ هذا التشابه في أحداث النزال، عمّا فعله ريال مدريد، بفوزه على باتشوكا المكسيكي بنتيجة (3-1)، في ثاني جولات المجموعة الثامنة من كأس العالم للأندية 2025.

على ملعب "بنك أوف أمريكا"، وفي غياب الهدّاف الفرنسي كيليان مبابي، كان عنوان اللقاء هو "الميرينجي حقق المطلوب"، حيث جاءت ثلاثية الريال عن طريق جود بيلينجهام وأردا جولر وفيديريكو فالفيردي في الدقيقتين 35 و43 و70، بينما وقّع إلياس مونتيل على هدف باتشوكا الوحيد.

وحقق ريال مدريد فوزه الأول تحت قيادة تشابي ألونسو، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، ويتصدر مجموعة الهلال بعد تعادلهما بهدف لمثله في الجولة الأولى، بينما تجمد رصيد باتشوكا بلا نقاط، ليقترب من وداع المونديال.

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ولكن، هل كان ريال مدريد أمام باتشوكا، أفضل من مواجهة الهلال؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، كأبرز الملاحظات حول المباراة التي أحيت آمال الميرينجي في العبور لثمن النهائي..