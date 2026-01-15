Endrick AlonsoGetty/Goal
رغم تهميشه في ريال مدريد .. إندريك يفاجئ تشابي ألونسو برسالة بعد رحيله

البرازيلي يصدر أحكامه على إقالة تشابي..

أبدى لاعب ليون المستعار إندريك رأيه في إقالة تشابي ألونسو من ريال مدريد، في وقت لم يحظ الشاب البرازيلي بفرصة كبيرة للعب تحت قيادة الإسباني في الفريق الملكي، ولهذا تم إعارته إلى الفريق الفرنسي في النصف الثاني من الموسم.

والآن بعد أن بدأت الأمور تهدأ بعد رحيل ألونسو، أعرب المهاجم عن مشاعره الحقيقية تجاه المدرب البالغ من العمر 44 عامًا.

  • إندريك يستمتع بإعارته إلى ليون

    استمتع اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا بموسمه الأول المشجع في مدريد بعد انتقاله من بالميراس في عام 2024، حيث سجل المراهق سبعة أهداف في 37 مباراة تحت قيادة المدرب السابق للوس بلانكوس كارلو أنشيلوتي، لكن خليفته ألونسو لم يستخدم الشاب إلا نادرًا.

    وبعد أن لعب ثلاث مباريات فقط هذا الموسم، تم إعارته إلى ليون في الميركاتو الشتوي، حيث استمتع بأول مباراة له سجل فيها هدفًا. على خلفية ذلك، اعترف إندريك بأنه "استعاد ابتسامته".

    وقال بعد ظهوره الأول مع ليون: "أنا سعيد جدًا، كانت هذه أول مباراة لي. الأهم كان التأهل. كانت مباراة صعبة؛ كنا نعلم أنهم خصم قوي. أشكر الله على الفرص التي أتيحت لي للتسجيل. أنا سعيد جدًا بالعودة إلى الملعب واستعادة ابتسامتي. إنه أمر رائع، أفضل بكثير مما كنت أتخيل. يمكنني المزاح مع جميع أعضاء الفريق؛ تعرفت على الجميع جيدًا، وأتحدث الإسبانية والإنجليزية. أشعر أنني في بيتي، أنا سعيد جدًا، أشكر الطاقم، إنه أمر رائع حقًا، أشكر الجميع.

    "أسلوب لعب ليون يعجبني حقًا. يذكرني بأسلوب بالميراس عندما كنت ألعب كلاعب رقم 9 زائف. أحب مساعدة الفريق دفاعيًا وهجوميًا. لدي الكثير من الحرية. أريد أن ألعب في أي مركز، أخبرت المدرب بذلك. أريد أن أساعد باللعب بأفضل طريقة ممكنة. أريد أن أساعد الفريق، وآمل أن أفعل المزيد في المستقبل. أعتقد أنني فعلت ذلك الليلة. الأهداف؟ لا. أريد الفوز والانتصار؛ الأهداف ستأتي. الأهم هو أن الفريق يجب أن يفوز. أريد أن أساعد الفريق بكل طريقة ممكنة. أريد أن أساهم بأي طريقة ممكنة. نريد الفوز بكل شيء".

  • FBL-FRA-LIGUE1-LYON-PRESSERAFP

    إندريك يشيد بألونسو

    في حين أن بعض اللاعبين قد يكون لديهم مشاعر سيئة تجاه المدربين الذين يستخدمونهم بشكل محدود، سارع إندريك إلى الإشادة بالإسباني بعد رحيله عن مدريد.

    وقال لـ"ماركا": "تعلمت الكثير من تشابي في مدريد. كان لاعبًا من الطراز الرفيع ويعرف كرة القدم جيدًا. على الرغم من أنني كنت مصابًا لفترة طويلة ولم أتمكن من التدرب مع الجميع، فقد استفدت كثيرًا مما سمعته منه. الآن أتعلم من باولو فونسيكا (مدربه في ليون)، الذي يتسم أيضًا بالدقة. إذا كنت منفتحًا، فستتعلم كل يوم من المدربين العظماء، وهذا ما أبحث عنه".

  • ألونسو يكسر صمته

    تم إعفاء المدير الفني السابق لباير ليفركوزن من مهامه بعد خسارة ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة في مطلع الأسبوع الجاري.

    بعد إقالة ألونسو بوقت قصير، أعلن ريال مدريد على الفور أن مدرب الفريق الثاني ألفارو أربيلوا سيقود النادي في المستقبل. لكن بدلاً من الشعور بالمرارة، أعرب ألونسو عن امتنانه لإتاحة هذه الفرصة له.

    وكتب على إنستجرام: "تنتهي هذه المرحلة المهنية، ولم تسر الأمور كما كنا نرغب. كان تدريب ريال مدريد شرفًا ومسؤولية. أشكر النادي واللاعبين وقبل كل شيء المشجعين ومشجعي ريال مدريد على ثقتهم ودعمهم. أرحل وأنا أشعر بالاحترام والامتنان والفخر لأنني بذلت قصارى جهدي".

  • Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    ماذا ينتظر إندريك في المستقبل؟

    بينما يحاول ريال مدريد الاستمرار بدون إندريك، فإن البرازيلي يضع نصب عينيه الانضمام إلى تشكيلة كارلو أنشيلوتي؛ المدير الفني لمنتخب السامبا، في كأس العالم هذا الصيف، ولديه فرصة جيدة لتحقيق ذلك إذا تمكن من التألق في ليون.

    وأضاف: "المنتخب البرازيلي هو الأهم في العالم. لا أحد يضمن مكانه في التشكيلة. أريد أن ألعب للبرازيل مرة أخرى، لكن هذا يتوقف على أدائي الحالي في ليون. في المباراة الأولى، حققت هدفي: التأهل لكأس العالم. كان ذلك رائعًا، لأنني تمكنت من تسجيل أول أهدافي للنادي، لكن عليّ أن أسعى لتحقيق المزيد. إذا سجلت المزيد من الأهداف، ستزداد فرص استدعائي للمنتخب".

