مباراة ستحسم كل شيء .. دعم مشروط من ريال مدريد لألونسو و"قمة ديسمبر" تحدد مصيره مع النادي!

الفريق الذي عانى في الموسم الماضي 2024-2025؛ قرر أن يفتح صفحة جديدة في العام الرياضي الحالي، بالتعاقد مع ألونسو في الصيف، ولكنه لا يعيش أفضل فتراته ومقبل على مرحلة صعبة.
ألونسو الذي لعب سابقًا في ريال مدريد، بدأ مسيرته التدريبية مع الفريق الأول من بطولة كأس العالم للأندية 2025 بـ"نظامها الجديد"؛ والتي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، وخرج من المسابقة في نصف النهائي أمام باريس، ليبدأ الموسم الجاري بحالة جيدة قبل المرور بفترة من التخبط.
يعود ريال مدريد إلى المنافسات المحلية والقارية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة، ويسعى للحفاظ على صدارته للدوري الإسباني التي يحتلها بـ31 نقطة، متقدمًا بفارق 3 نقاط عن الوصيف برشلونة.
وكان الفارق 5 نقاط قبل الجولة الماضية، إلا أن الملكي تعثر بالتعادل سلبيًا مع رايو فاييكانو، بينما فاز برشلونة على إلتشي ليتقلص الفارق إلى 3 نقاط، ويعود السباق في الليجا مشتعلًا للغاية.
وحقق ريال مدريد الانتصار في 10 مباريات، مقابل تعادل وهزيمة في أول 12 جولة من مسابقة الدوري؛ مع تسجيل 26 هدفًا، واستقبال 10 في شباكه.
وحاليًا يستعد ريال مدريد لمباراته المقبلة في الليجا، عندما يحل ضيفًا على إلتشي بملعب مانويل مارتينيز فاليرو، وذلك يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني.
وبعدها يخرج النادي الملكي في مهمة صعبة أخرى لكن في دوري أبطال أوروبا، عندما يحل ضيفًا على أولمبياكوس اليوناني بملعب كارايسكاكيس، يوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بالبطولة القارية.
ويحتل ريال مدريد المركز السابع في جدول الترتيب العام من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا بـ9 نقاط، حققها من 3 انتصارات، بينما خسر مرة واحدة أمام العملاق الإنجليزي ليفربول في الجولة الرابعة.