Jose Mourinho Anatoliy Trubin Benfica 2025-26Getty/GOAL
Chris Burton و علي سمير

مورينيو معتذرًا لألفارو أربيلوا وريال مدريد: لم أكن أعرف أننا بحاجة إلى هدف رابع للتواجد في الملحق!

ليلة تاريخية لن ينساها المدرب البرتغالي

اعترف جوزيه مورينيو أنه لم يكن على علم في البداية بأن بنفيكا كان بحاجة إلى هدف رابع ضد ريال مدريد من أجل الوصول إلى مرحلة الملحق في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يرى الحارس أناتولي تروبين يسجل في الدقيقة 98. 

وكشف مورينيو أيضًا أنه اعتذر لمدرب الميرينجي ألفارو أربيلوا عن احتفالاته الصاخبة التي رافقت هدفه الدرامي بالرأس.

  • دراما في اللحظات الأخيرة كان بطلها تروبين

    شهدت المباراة التي أقيمت في ملعب بنفيكا تطوراً مثيراً في الدقائق الأخيرة، حيث حافظ العملاق البرتغالي على حلمه الأوروبي بطريقة مذهلة. في مباراة متقلبة، تأخر فريق مورينيو في النتيجة بعد أن سجل كيليان مبابي الهدف الأول من هدفيه في المباراة، قبل أن يتقدم 3-1 في بداية الشوط الثاني.

    اعتقد مورينيو، المدرب السابق لريال مدريد ومانشستر يونايتد وتشيلسي، أن التقدم بهدف واحد كافٍ لضمان حصول فريقه على مركز ضمن أفضل 24 فريقًا، وقام بإجراء تبديلات في محاولة "لإغلاق الدفاع".

    ثم أدرك أن فريقه بحاجة إلى هدف آخر، فقام حارس المرمى الأوكراني بتسجيل هدف حاسم في الوقت المحتسب بدل الضائع، حيث قفز أعلى من الجميع داخل منطقة الجزاء المزدحمة وسدد الكرة بعيدًا عن حارس المرمى تيبو كورتوا.

  • SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    مورينيو لم يكن يعلم أن بنفيكا بحاجة إلى هدف آخر

    وقال مورينيو لشبكة "موفيستار" بعد المباراة: "أعتقد أننا استحقينا الفوز، حصل كيليان على فرصتين وسجل هدفين. بالنسبة لبنفيكا، فإن الانتصار على ريال مدريد أمر مرموق للغاية. إنها لحظات رائعة".

    وتابع حديثه لـ Paramount+ عن الارتباك الذي أدى في النهاية إلى الدراما في اللحظات الأخيرة: "عندما أجريت التغييرات الأخيرة، [فرانجو] إيفانوفيتش و[أنطونيو] سيلفا، قيل لي إن [النتيجة] كافية، لذا دعونا نغلق الباب.

    "بعد بضع ثوانٍ، أخبروني أننا بحاجة إلى هدف آخر، لكنني لا أستطيع إجراء المزيد من التغييرات. كانت تلك نقطة الحظ، الحصول على ركلة حرة، مما سمح لنا بالاقتراب من مرماهم.

    "لقد فزت وخسرت العديد من المباريات، لكنني لم أفز أبدًا بمباراة بفضل هدف سجله حارس المرمى في الدقيقة الأخيرة. كنت أعتقد أنني رأيت كل شيء في كرة القدم، لكن في النهاية، لم أكن قد شاهدت كل شيء".

    لم يكن تروبين يدرك أيضًا أن مساهمته مطلوبة في الطرف المقابل من الملعب الذي يلعب فيه عادةً. قال: "لم أكن أعرف ما نحتاج إليه. ثم رأيت الجميع يقولون لي أن أصعد. رأيت مدربنا أيضًا، لذا صعدت، ودخلت منطقة الجزاء، ولا أعرف... لا أعرف ماذا أقول. لحظة جنونية. لست معتادًا على التسجيل. عمري 24 عامًا وهذه هي المرة الأولى. لا يصدق".

  • مورينيو يعتذر لريال مدريد عن احتفالاته

    ليس من المستغرب أن تغلب العاطفة على لاعبي بنفيكا وطاقمه الفني بعد أن رأوا تروبين يضع اللمسات الأخيرة على الفوز 4-2. اشتهر مورينيو على مر السنين بسلوكه الاحتفالي على خط التماس.

    لم يقصد إهانة فريقه السابق مدريد، حيث قال عن جهوده لتصفية الأجواء مع منافسيه من المدربين: "اعتذرت عن طريقة احتفالي، لكن ألفارو رجل كرة قدم ويتفهم أنك تنجرف في تلك اللحظة".

  • Mourinho Benfica Real Madrid Champions LeagueGetty Images

    متى تجري قرعة دوري أبطال أوروبا؟

    أنهى بنفيكا مرحلة الدوري في المركز 24، بفارق هدف واحد فقط عن عملاق الدوري الفرنسي مارسيليا. وسيواجه الآن إما ريال مدريد مرة أخرى أو أحد فريق مورينيو السابق، إنتر، في الملحق- حيث يحتل هذان الفريقان المركزين التاسع والعاشر على التوالي.

    وقال مورينيو، الذي اعترف بأنه لم يعد إلى سانتياجو برنابيو منذ أن ترك منصبه الإداري البارز في 2013: "أنا لا أفكر في نفسي، بل أفكر في اللاعبين والنادي. بالنسبة لهم، خوض مباراة فاصلة ضد ريال مدريد أو إنتر هو فرصة رائعة".

    ستجرى قرعة التصفيات، التي لا تزال فيها ثمانية مقاعد متاحة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) في سويسرا يوم الجمعة. الفرق التي تحتل المراكز من 17 إلى 24، بما في ذلك بنفيكا الذي يدربه مورينيو، لن تكون مصنفة.

