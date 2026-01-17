جولر ومبابي أنقذا رقبة أربيلوا أمام ليفانتي .. الجواب يُعرف من عنوانه يا ريال مدريد وانظروا إلى ما فعله كاريك!

الجواب يٌعرف من عنوانه، والانطباعات الأولى تدوم، أشياء لو كنت تؤمن بها ستدرك جيدًا أن قدوم ألفارو أربيلوا إلى ريال مدريد لا يبشر بالخير أبدًا رغم كل الظروف المحيطة.

أربيلوا هو الاسم الذي كان ينتشر في أرجاء ريال مدريد عندما تسوء النتائج مع تشابي ألونسو، مما جعل البعض يتمنى رحيل الأخير حتى نستمتع بهذه الموهبة التدريبية الفذة، لترى طريقها إلى النور وتخرج من ظلال فرق الشباب والرديف.

وبالفعل، كان للاعب ريال مدريد "متوسط المستوى" السابق ما أراد، ورحل ألونسو، لتأتي له فرصة ذهبية لقلب الطاولة وتصحيح الأوضاع، مباراة أمام فريق متواضع وهو ألباسيتي في دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا، وبعدها مواجهة أخرى في المتناول أمام ليفانتي في الدوري.

المباراة الأولى انتهت بكارثة، خروج مروع من كأس الملك من فريق مغمور، والثانية كانت قريبة من الانتهاء بتعثر جديد يضعف من حظوظ الميرينجي في الفوز بالدوري الإسباني، ولكن كيليان مبابي حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 56 مسجلًا الهدف الأول، وأضاف راؤول أسينسيو الثاني من كرة رأسية لينتهي اللقاء 2/0 لأصحاب الأرض.