"ريال مدريد أكبر من بايرن".. نصيحة مثيرة لهاري كين بالانتقال إلى إسبانيا وتجاهل برشلونة

عاد اسم الهداف الإنجليزي المخضرم، هاري كين، ليتردد بقوة في أروقة سوق الانتقالات الأوروبية، رغم المستويات الاستثنائية التي يقدمها مع فريقه الحالي بايرن ميونخ الألماني، ففي سن الثانية والثلاثين، لا يزال قائد منتخب إنجلترا هدفًا لكبار القارة، لكن هذه المرة، جاءت التوصية بانتقاله إلى عملاق إسباني من فم أحد أساطير ناديه الأسبق توتنهام، الذي يرى أن هاري كين وريال مدريد سيشكلان معًا قصة مذهلة.

تأتي هذه التكهنات في وقت يواصل فيه هاري كين تألقه اللافت في الدوري الألماني، حيث يبدو أنه يعيش فترة نضج كروي كاملة، محطمًا الأرقام القياسية ومثبتًا أنه أحد أفضل المهاجمين في العالم، إن لم يكن أفضلهم، ورغم ارتباطه بعقد يمتد حتى صيف عام 2027 مع النادي البافاري، فإن غياب أي محادثات لتجديد العقد حتى اللحظة، يفتح الباب أمام عمالقة مثل ريال مدريد وبرشلونة، لمراقبة وضعه عن كثب، خاصة مع وجود تقارير تشير إلى شرط جزائي في عقده الصيف القادم.