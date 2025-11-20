بعد أنباء العرض المالي الجنوني .. ريال مدريد يرد رسميًا على انتقال أردا جولر إلى الهلال

النجم التركي أردا جولر البالغ من العمر 20 سنة، انضم إلى صفوف فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم صيف 2023؛ قادمًا من النادي المحلي فنربخشه.

وكان جولر هدفًا كبيرًا للعملاق الإسباني الآخر برشلونة؛ إلا أن المشاكل المالية ودخول ريال مدريد في الصفقة؛ جعلاه يفشل في حسمها لصالحه.

وكلفت صفقة النجم التركي الشاب خزينة نادي ريال مدريد، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ26 مليون يورو، بالإضافة إلى العديد من المكافآت والعمولات؛ بينما يرتبط اللاعب بعقدٍ مع الفريق، حتى 30 يونيو 2029.

وعانى جولر من تهميش كبير في ريال مدريد، في عهد المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي؛ قبل أن يعطيه المدرب الحالي للفريق تشابي ألونسو الثقة كاملة، ليتألق في الموسم الحالي 2025-2026.

وسجل أردا جولر 4 أهداف وصنع 8 آخرين، خلال 22 مباراة رسمية مع فريق العاصمة الإسبانية، تحت قيادة ألونسو؛ بما في ذلك بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وإجمالًا.. خاض جولر 77 مباراة رسمية مع نادي ريال مدريد، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا خلالها 15 هدفًا وصانعًا 17 آخرين.