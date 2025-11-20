Real Madrid CF v Valencia CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
أحمد فرهود

بعد أنباء العرض المالي الجنوني .. ريال مدريد يرد رسميًا على انتقال أردا جولر إلى الهلال

ارتباط مفاجئ لاسم أردا جولر بنادي الهلال..

كشف العملاق الإسباني ريال مدريد عن حقيقة تلقيه عرضًا من المملكة العربية السعودية؛ لانتقال النجم التركي الشاب أردا جولر، إلى صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم.

جولر البالغ من العمر 20 سنة، يلعب في صفوف فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم منذ صيف 2023؛ حيث يرتبط بعقدٍ معه حاليًا، يمتد حتى 30 يونيو 2029.

  • Rayo Vallecano de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    أنباء عن عرض ضخم لانتقال أردا جولر إلى الهلال

    الساعات الماضية شهدت أنباءً قوية عن تحرك المملكة العربية السعودية؛ لخطف النجم التركي أردا جولر من العملاق الإسباني ريال مدريد، وضمه إلى صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم.

    وحسب هذه الأنباء.. جهز السعوديون عرضًا ضخمًا جدًا لحسم صفقة جولر؛ وذلك على النحو التالي:

    * 200 مليون يورو.. "قيمة شراء العقد" من ريال مدريد.

    * 100 مليون يورو.. "عمولة" إلى عائلة جولر.

    * 35 مليون يورو.. "راتب صافي" لجولر في الموسم الواحد.

    وكشفت الأنباء ذاتها عن أن النجم التركي، سيوقع لمدة 5 سنوات مع الهلال؛ إذا تم حسم الصفقة بنجاح، بين العملاقين السعودي والإسباني.

    • إعلان
  • Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ريال مدريد يرد رسميًا على انتقال أردا جولر إلى الهلال

    وفي هذا السياق.. رد خوان كاميلو، المتحدث الرسمي باسم العملاق الإسباني ريال مدريد، على الأنباء المتداولة بشأن تفاوض المملكة العربية السعودية؛ للتعاقد مع النجم التركي أردا جولر، وضمه إلى صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم.

    كاميلو نفى في تصريحات مع موقع "365Scores"، مساء اليوم الخميس، وجود أي مفاوضات بين السعودية وريال مدريد؛ لانتقال جولر إلى صفوف الفريق الهلالي.

    وقال كاميلو؛ عن ذلك: "كل التقارير التي تحدثت عن مفاوضات بين الهلال والنجم التركي؛ مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة".

    وأعلن المتحدث الرسمي باسم نادي ريال مدريد استمرار جولر، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ بموجب عقده الممتد حتى عام 2029.

  • Rayo Vallecano de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    أرقام أردا جولر مع نادي ريال مدريد

    النجم التركي أردا جولر البالغ من العمر 20 سنة، انضم إلى صفوف فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم صيف 2023؛ قادمًا من النادي المحلي فنربخشه.

    وكان جولر هدفًا كبيرًا للعملاق الإسباني الآخر برشلونة؛ إلا أن المشاكل المالية ودخول ريال مدريد في الصفقة؛ جعلاه يفشل في حسمها لصالحه.

    وكلفت صفقة النجم التركي الشاب خزينة نادي ريال مدريد، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ26 مليون يورو، بالإضافة إلى العديد من المكافآت والعمولات؛ بينما يرتبط اللاعب بعقدٍ مع الفريق، حتى 30 يونيو 2029.

    وعانى جولر من تهميش كبير في ريال مدريد، في عهد المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي؛ قبل أن يعطيه المدرب الحالي للفريق تشابي ألونسو الثقة كاملة، ليتألق في الموسم الحالي 2025-2026.

    وسجل أردا جولر 4 أهداف وصنع 8 آخرين، خلال 22 مباراة رسمية مع فريق العاصمة الإسبانية، تحت قيادة ألونسو؛ بما في ذلك بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وإجمالًا.. خاض جولر 77 مباراة رسمية مع نادي ريال مدريد، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا خلالها 15 هدفًا وصانعًا 17 آخرين.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ALAVESAFP

    مسيرة ريال مدريد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم الذي عانى في الموسم الماضي 2024-2025؛ قرر أن يفتح صفحة جديدة في العام الرياضي الحالي، بالتعاقد مع المدير الفني الإسباني الشاب تشابي ألونسو.

    ألونسو الذي لعب سابقًا في ريال مدريد، بدأ مسيرته التدريبية مع الفريق الأول من بطولة كأس العالم للأندية 2025 بـ"نظامها الجديد"؛ والتي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها.

    وودع الريال البطولة العالمية من دور نصف النهائي؛ وذلك بعد الخسارة (0-4) أمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بقيادة مدربه لويس إنريكي.

    ومع بداية الموسم الفعلي في 2025-2026.. يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 31 نقطة؛ وبفارق 3 نقاط عن فريق برشلونة الأول لكرة القدم، صاحب الوصافة.

    وحقق ريال مدريد الانتصار في 10 مباريات، مقابل تعادل وهزيمة في أول 12 جولة من مسابقة الدوري؛ مع تسجيل 26 هدفًا، واستقبال 10 في شباكه.

    أما في مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الرياضي الحالي؛ يحتل عملاق العاصمة الإسبانية المركز السابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري، برصيد 9 نقاط من 4 مباريات.

    وحقق ريال مدريد الفوز في الجولات الثلاث الأولى، من مرحلة الدوري للبطولة الأوروبية العريقة؛ قبل أن يتعرض للخسارة (0-1) أمام النادي الإنجليزي العملاق ليفربول، في الأسبوع الرابع.

كأس خادم الحرمين الشريفين
الهلال crest
الهلال
الهلال
الفتح crest
الفتح
الفتح
الدوري الإسباني
جيرونا crest
جيرونا
جيرونا
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد