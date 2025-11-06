"ريال مدريد أحسن بعدم التعاقد مع هالاند!".. أسطورة هولندا يكشف السبب ويختار ثلاثة ورثة لميسي ورونالدو

من المتوقع أن يتنافس هالاند ومبابي على جائزة الكرة الذهبية سنويًا، حيث يلعبان في صفوف مانشستر سيتي وريال مدريد على التوالي. وقد سبق لكليهما الترشح لهذه الجائزة، لكنهما خرجا خاليي الوفاض.

ومع ذلك، أصبح الحصول على الكرة الذهبية أسهل الآن بعد أن دخل العظيمان ميسي ورونالدو المراحل الأخيرة من مسيرتهما الحافلة بالأرقام القياسية. وهذا يفتح الباب أمام الآخرين، حيث تمت تسمية مهاجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي أفضل لاعب في العالم في عام 2025.

كان شنايدر جزءًا من تلك المحادثة، بعد أن ساعد إنتر ميلان بقيادة جوزيه مورينيو على الفوز بدوري أبطال أوروبا في عام 2010، وأضاف عندما طُلب منه تسمية اللاعبين الذين سيهيمنون على الساحة العالمية في العقد المقبل: "بمجرد تقاعد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، سيبدأ الناس في الحديث أكثر عن مبابي وفينيسيوس ولامين يامال، كما نتحدث الآن عن رونالدو وميسي. الأمر كله يتعلق بالأجيال. عندما اعتزل دييجو مارادونا، ظهر لاعبون آخرون".

"بعد 100 عام، لن يتحدث الناس عن مبابي وفينيسيوس ويامال بنفس الطريقة. سيكون هناك جيل جديد يحل محلهم، ولكن عندما يتقاعدون، سنبدأ في الحديث عن مبابي ويامال وفينيسيوس بنفس الطريقة التي نتحدث بها عن رونالدو وميسي".