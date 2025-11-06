Erling Haaland Manchester City 2025-26Getty
Chris Burton و أحمد مجدي

"ريال مدريد أحسن بعدم التعاقد مع هالاند!".. أسطورة هولندا يكشف السبب ويختار ثلاثة ورثة لميسي ورونالدو

لماذا قال نجم ريال مدريد السابق هذا التصريح؟

ريال مدريد "قام بعمل رائع بعدم التعاقد مع إرلينج هالاند"، وفقًا لنجم البلانكوس السابق ويسلي شنايدر، حيث يعتبر المهاجم النرويجي غير مناسب لفريق يقوده الآن كيليان مبابي من وجهة نظر النجم الهولندي.

شنايدر، وهو من كبار المعجبين بهالاند، اختار أيضًا الوريثين الواضحين للتاج الذي توج به ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بتميز لفترة طويلة.

  • اهتمام ريال مدريد بهالاند

    ريال مدريد، عملاق الدوري الإسباني، الذي يشتهر بسياسة التعاقد مع نجوم كبار تحت قيادة الرئيس فلورنتينو بيريز، كان على صلة وثيقة باللاعب هاالاند ذي الأهداف الكثيرة عندما فتحت أبواب الخروج في بوروسيا دورتموند. لم يتم التوصل إلى اتفاق هناك لأنه اختار أن يحذو حذو والده ألف إنجي بالتوجه إلى إنجلترا.

    يقال إن الاهتمام به في العاصمة الإسبانية لا يزال قائمًا، حيث سجل هالاند أرقامًا مذهلة على صعيد التهديف مع عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي، لكنه مرتبط الآن بعقد حتى عام 2034.

    • إعلان
  • Erling Haaland Manchester City 2025-26Getty

    لماذا كان ريال مدريد محقًا في تجنب هالاند؟

    ريال مدريد سيظل دائمًا في سوق البحث عن مثل هذه المواهب، لكنهم ساعدوا في تحويل الفرنسي مبابي، الفائز بكأس العالم، إلى مهاجم رقم 9 مخيف. لديهم هذا المركز المهاجم المركزي مشغول، مما يعني أن هالاند سيكون أكثر إزعاجًا إذا انتقل إلى سانتياجو برنابيو.

    هذا هو رأي صانع ألعاب ريال مدريد السابق شنايدر، حيث قال الهولندي لموقع AdventureGamers.com: "أعتقد أن ريال مدريد قام بعمل رائع بعدم التعاقد مع هالاند. كان هناك وقت كانوا لا يزالون يؤمنون بوضع مبابي في الجانب الأيسر مع هالاند كمهاجم، لكنني أعتقد أن الوضع الآن أفضل بكثير لأن مبابي أصبح بالنسبة لي مهاجمًا حقيقيًا".

    وأردف: "الطريقة التي يتخذ بها مواقعه كمهاجم فريدة جدًا، وأعتقد أنه أفضل بكثير الآن كمهاجم من الجانب الأيسر، لذا لم يعد من المنطقي التعاقد مع هالاند. هذه أخبار جيدة لمانشستر سيتي!"

  • ورثة ميسي ورونالدو: شنايدر يختار ثلاثة أسماء

    من المتوقع أن يتنافس هالاند ومبابي على جائزة الكرة الذهبية سنويًا، حيث يلعبان في صفوف مانشستر سيتي وريال مدريد على التوالي. وقد سبق لكليهما الترشح لهذه الجائزة، لكنهما خرجا خاليي الوفاض.

    ومع ذلك، أصبح الحصول على الكرة الذهبية أسهل الآن بعد أن دخل العظيمان ميسي ورونالدو المراحل الأخيرة من مسيرتهما الحافلة بالأرقام القياسية. وهذا يفتح الباب أمام الآخرين، حيث تمت تسمية مهاجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي أفضل لاعب في العالم في عام 2025.

    كان شنايدر جزءًا من تلك المحادثة، بعد أن ساعد إنتر ميلان بقيادة جوزيه مورينيو على الفوز بدوري أبطال أوروبا في عام 2010، وأضاف عندما طُلب منه تسمية اللاعبين الذين سيهيمنون على الساحة العالمية في العقد المقبل: "بمجرد تقاعد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، سيبدأ الناس في الحديث أكثر عن مبابي وفينيسيوس ولامين يامال، كما نتحدث الآن عن رونالدو وميسي. الأمر كله يتعلق بالأجيال. عندما اعتزل دييجو مارادونا، ظهر لاعبون آخرون".

    "بعد 100 عام، لن يتحدث الناس عن مبابي وفينيسيوس ويامال بنفس الطريقة. سيكون هناك جيل جديد يحل محلهم، ولكن عندما يتقاعدون، سنبدأ في الحديث عن مبابي ويامال وفينيسيوس بنفس الطريقة التي نتحدث بها عن رونالدو وميسي".

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025-26Getty

    مشكلة يامال!

    احتل مبابي وهالاند المركزين الثالث والرابع في تصويت الكرة الذهبية لعام 2023، لكنهما خسرا الجائزة النهائية أمام ميسي الفائز بها ثماني مرات، على خلفية فوزه بكأس العالم مع الأرجنتين. ولم يصعد أي منهما إلى منصة التتويج منذ ذلك الحين، حيث كان رودري وديمبيلي آخر اسمين أضيفا إلى قائمة الشرف المليئة بالنجوم.

    قد يشكل يامال مشكلة للمهاجمين البارزين في مانشستر ومدريد، حيث احتل نجم برشلونة الشاب المركز الثاني في جائزة الكرة الذهبية لعام 2025 وهو في سن 18 عامًا فقط. يُعتبر يامال لاعبًا يتمتع بإمكانيات تسمح له بتوقع مضاهاة إنجازات ميسي ورونالدو، مما يعني أن مبابي وزملاءه سيحتاجون إلى رفع مستوى أدائهم إذا أرادوا تجنب المزيد من الإحباط عندما يتعلق الأمر بأرفع الجوائز الفردية.

الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
ليدز يونايتد crest
ليدز يونايتد
ليدز
الدوري الإسباني
جيرونا crest
جيرونا
جيرونا
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد